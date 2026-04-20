Сокращение времени между ранением и лечением: в ВСУ навсегда отказались от "Формы 100"

Медицинская система для Вооруженных Сил Украины теперь станет электронной. Это позволит раненым воинам получать необходимую помощь на всех этапах медицинской эвакуации.

Как цифровизировали систему оказания медицинской помощи военным?

Цифровая система будет охватывать помощь раненым военным на всех этапах медицинской эвакуации. Называется она MedEvac. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Теперь для военного не нужно оформлять первичную медицинскую карточку раненого военнослужащего, которая называлась "Форма 100". В ней при оказании помощи записывались обстоятельства травмы, время наложения турникета и оказанную помощь

Данные будут содержаться в электронной первичной медицинской карте. Создать ее можно в приложении MedEvac.

Информация будет передаваться с первых минут ранения и описывать путь от поля боя до госпиталя в соответствии со стандартами НАТО.

Как комментируют в Командовании Медицинских сил, врачи смогут оперативно фиксировать данные о состоянии, а информация записывается непрерывно. Важно, что в условиях боев важной остается скорость оказания помощи. От этого зависит спасение каждого раненого защитника.

Это позволяет медицинским учреждениям заранее готовиться к оказанию специализированной помощи еще до прибытия пациента. Внедрение современных протоколов в сочетании с цифровыми решениями позволяет сокращать время между ранением и началом лечения,

– рассказали в Медицинских силах ВСУ.

