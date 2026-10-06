Жилье для переселенцев за 1 гривну: президент подписал новый закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон №5005-IX, разрешающий передачу государственного и коммунального имущества для расселения внутренних переселенцев. Это решение отменяет обязательные аукционы и упрощает сотрудничество местных общин с международными донорами для быстрого обустройства помещений.

Новые возможности для общин и международных доноров

Новый закон о предоставлении жилья внутренне перемещенным лицам устраняет правовую коллизию, возникшую после принятия закона об основных принципах жилищной политики. Для этого парламент временно, до 1 января 2028 года, приостановил действие отдельных норм предыдущего законодательства. Об этом говорится в описании закона.

Благодаря принятым изменениям местные общины получили юридическое основание передавать недвижимость юридическим лицам, коммунальным учреждениям и заведениям без проведения аукционов. Это касается помещений, подготовленных для временного проживания людей, которые в связи с войной получили статус ВПЛ.

Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины поддерживает законопроект и отмечает, что его положения направлены на эффективное использование объектов государственной и коммунальной собственности с целью обеспечения жильем ВПЛ, которые в результате вооруженной агрессии лишились возможности проживать в своем жилье или не имеют возможности самостоятельно обеспечить себя жильем,

– говорится в заключении Главного комитета.

Символическая арендная плата в размере одной гривны открывает путь к привлечению иностранных инвестиций и грантов. Официальные представители местных властей теперь смогут напрямую сотрудничать с международными организациями, финансирующими ремонт и обустройство жилых объектов.

Ожидается, что упрощенная процедура существенно ускорит расселение граждан в уже подготовленные здания, поскольку общинам больше не придется тратить месяцы на бюрократические согласования и проведение торгов.

Напомним, Верховная Рада на заседании 17 сентября поддержала разрешение на сдачу в аренду государственных объектов для нужд ВПЛ. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутата. Правовые изменения фактически разблокировали такую передачу объектов государственной и коммунальной собственности без аукционов.