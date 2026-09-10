Впервые в истории Украины: одна из общин Черкащины добилась увольнения городского главы

Политическая партия "За будущее" по народной инициативе отстранила от должности мэра одного из городов Черкасской области. Ирина Плетнева занимала эту должность с 2020 года. Это первый случай в истории независимой Украины, когда главу общины отстранили от должности по требованию местных жителей.

Горожане собирали подписи за отзыв мэра

Ирину Плетневу – бывшего мэра Умани – уволили от должности по желанию народа. Соответствующее решение было передано в Уманский городской совет. Народный депутат Антон Яценко в комментарии изданию Суспильне отметил, что такое решение стало первым в истории независимой Украины.

Об отставке Ирины шла речь на съезде партии "За майбутнє", где ее досрочное увольнение поддержали единогласно. Яценко отметил, что бывшую главу города должным образом уведомили о заседании через все мессенджеры и публичные видеоприглашения, однако она на встречу не явилась.

Журналисты обратились и к Ирине Плетневой. Она объяснила свое отсутствие на съезде тем, что ждала официальных документов от избирательной комиссии. Сейчас из-за отсутствия протокола экс-мэр лишена возможности обжаловать решение в суде.

Меня не уведомили, хотя я оставила ходатайство. Я прождала на работе более четырех часов, в течение четырех часов должны были меня уведомить, но не уведомили. На связь не выходят. Поэтому я не могу подать в суд,

– рассказала Плетнева.

Стоит отметить, что мэра пытаются уволить еще с конца июля. Тогда инициативная группа подняла этот вопрос и собрала 6 710 подписей горожан. После проверки территориальная избирательная комиссия учла 6 421 подпись. Это превысило необходимый по закону барьер в 6 074 голоса – именно столько избирателей поддержали чиновницу на выборах в 2020 году.

Кто возглавил город после отстранения главы

После прекращения полномочий главы города ее обязанности должна была исполнять секретарь горсовета Екатерина Терещенко. Однако накануне объявления результатов она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Временным исполняющим обязанности городского головы Умани стал новый секретарь городского совета Ростислав Заволока. Его кандидатуру перед отстранением выдвинула сама Ирина Плетнева, после чего решение поддержал депутатский корпус.

Ростислав Заволока является председателем фракции партии "Слуга народа" в горсовете и занимается предпринимательской деятельностью. Для жителей Умани эта смена означает перестройку местной власти без проведения внеочередных выборов в условиях военного положения, что гарантирует непрерывность управления коммунальным имуществом и городским бюджетом.

Напомним, по словам главы Офиса Президента Кирилла Буданова, сейчас речь не идет о проведении выборов во время войны. Он считает, что проведение выборов до завершения боевых действий создает серьезные риски для государства, ведь полноценно проголосовать смогут не все.

Поэтому, по мнению Буданова, результаты любых выборов могут быть поставлены под сомнение. Он назвал такой сценарий прямым путем к расколу государства.