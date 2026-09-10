Містяни збирали підписи для відкликання мера

Ірину Плетньову – колишнього міського голову Умані – звільнили з посади за бажанням народу. Відповідне рішення передали до Уманської міської ради. Народний депутат Антон Яценко в коментарі виданню Суспільне зазначив, що таке рішення стало першим в історії незалежної України.

Про відставку пані Ірини йшла мова на з'їзді партії "За майбутнє", де її дострокове звільнення підтримали одноголосно. Яценко зазначив, що ексочільницю міста належно повідомили про засідання через усі месенджери та публічні відеозапрошення, проте вона на зустріч не з'явилася.

Журналісти звернулися й до Ірини Плетньової. Вона пояснила свою відсутність на з'їзді тим, що чекала на офіційні документи від виборчої комісії. Наразі через відсутність протоколу ексмер позбавлена можливості оскаржити рішення в суді.

Мене не ознайомили, хоча я залишила клопотання. Я прочекала на роботі понад чотири години, у чотиригодинний термін повинні були мене повідомити, вони не повідомили. На зв'язок не виходять. Тому я не можу подати до суду,

– розповіла Плетньова.

Варто зазначити, що міського голову намагаються звільнити ще з кінця липня. Тоді ініціативна група порушила це питання й зібрала 6 710 підписів містян. Після перевірки територіальна виборча комісія врахувала 6421 підпис. Це перевищило необхідний за законом бар'єр у 6074 голоси – саме стільки виборців підтримали посадовицю на виборах у 2020 році.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто очолив місто після усунення посадовиці

Після припинення повноважень очільниці міста її обов'язки мала виконувати секретар міськради Катерина Терещенко. Проте напередодні оголошення результатів вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови Умані став новий секретар міської ради Ростислав Заволока. Його кандидатуру перед усуненням подала сама Ірина Плетньова, після чого рішення підтримав депутатський корпус.

Ростислав Заволока є головою фракції партії Слуга народу в міськраді та займається підприємницькою діяльністю. Для жителів Умані ця зміна означає переформатування місцевої влади без проведення позачергових виборів під час воєнного стану, що гарантує безперервність управління комунальним майном та міським бюджетом.

Нагадаємо, за словами очільника Офісу Президента Кирила Буданова, зараз не йдеться про проведення виборів під час війни. Він вважає, що проведення виборів до завершення бойових дій створює серйозні ризики для держави, адже повноцінно проголосувати зможуть не всі.

Через це, на думку Буданова, результати будь-яких виборів можуть поставити під сумнів. Він назвав такий сценарій прямим шляхом до розколу держави.