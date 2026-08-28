Про це розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

Що сказав Буданов про вибори?

Очільник ОП Закликав не допускати внутрішнього розколу й відкласти виборчий процес на післявоєнний час. Посадовець підкреслив, що нинішня політична ситуація в країні є скоріше напругою, аніж повноцінною кризою. На його думку, будь-які спроби організувати голосування зараз несуть за собою серйозну загрозу для всієї системи.

Вибори під час війни, окрім технічних проблем, несуть за собою серйозну загрозу… Вибори під час війни ставлять під певне питання їх результати. Бо нормально всі проголосувати не можуть,

– заявив Буданов.

Він пояснив, що невизначеність із тим, хто саме зміг чи не зміг віддати свій голос, створює підґрунтя для небезпечних сценаріїв. За його словами, в умовах не зовсім об'єднаного суспільства окремий регіон може відмовитися визнавати загальні результати та оголосити про тимчасову автономію.

Очільник ОП наголосив, що подібний сценарій – це прямий шлях на розрив держави, навівши паралель з подіями 1918 року, коли українці одномоментно втратили незалежність.

За словами керівника ОП, зараз усім сторонам протистояння варто трохи заспокоїтися та дивитися на ситуацію більш широко. Насамперед потрібно завершити війну, а вже після цього організовувати всі необхідні процеси перезавантаження владних інституцій.

Нагадаємо, 18 серпня Михайло Федоров закликав Україну напрацювати законний, безпечний і реалістичний механізм проведення виборів навіть за умов тривалої війни. Він наголосив, що необхідно забезпечити можливість голосування для військових, українців за кордоном і жителів прифронтових територій, а також гарантувати безпеку та довіру до результатів.

Згодом, в Офісі Президента заявили, що не виступають проти проведення виборів в Україні, однак головною перешкодою залишаються безпекові умови. На Банковій наголошують, що під час війни організувати повноцінний виборчий процес значно складніше, адже російські атаки становлять пряму загрозу його проведенню.