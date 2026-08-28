Об этом рассказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью для Наталии Мосейчук

Что сказал Буданов о выборах?

Глава ОП призвал не допускать внутреннего раскола и отложить избирательный процесс до послевоенного времени. Чиновник подчеркнул, что нынешняя политическая ситуация в стране представляет собой скорее напряженность, чем полноценный кризис. По его мнению, любые попытки организовать голосование сейчас несут в себе серьезную угрозу для всей системы.

Выборы во время войны, помимо технических проблем, несут в себе серьезную угрозу… Выборы во время войны ставят под определенный вопрос их результаты. Потому что нормально проголосовать не могут все,

– заявил Буданов.

Он пояснил, что неопределенность с тем, кто именно смог или не смог отдать свой голос, создает почву для опасных сценариев. По его словам, в условиях не совсем единого общества отдельный регион может отказаться признавать общие результаты и объявить о временной автономии.

Глава ОП подчеркнул, что подобный сценарий – это прямой путь к расколу государства, проведя параллель с событиями 1918 года, когда украинцы в одно мгновение лишились независимости.

По словам главы ОП, сейчас всем сторонам противостояния стоит немного успокоиться и смотреть на ситуацию более широко. Прежде всего нужно завершить войну, а уже после этого организовывать все необходимые процессы перезагрузки властных институтов.

Напомним, 18 августа Михаил Федоров призвал Украину наработать законный, безопасный и реалистичный механизм проведения выборов даже при длительной войне. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность голосования для военных, украинцев за рубежом и жителей прифронтовых территорий, а также обеспечить безопасность и доверие к результатам.

Позже в Офисе Президента заявили, что не выступают против проведения выборов в Украине, однако главным препятствием остаются условия безопасности. На Банковой подчеркивают, что во время войны организовать полноценный избирательный процесс значительно сложнее, ведь российские атаки представляют прямую угрозу его проведению.