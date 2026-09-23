Скидка на коммуналку, медицинская помощь и не только: какие льготы гарантированы для УБД

Участники боевых действий имеют право на различные виды льгот и законных социальных гарантий. Это касается как социальной сферы, так и дополнительных выплат.

Немного о льготах для участников боевых действий

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставляет людям, воевавшим на передовой, в частности, право на бесплатное получение некоторых лекарств и жилищные льготы. Также государство защищает семьи таких граждан. Подробнее о социальной защите участников боевых действий рассказали в Ровенском областном ТЦК и СП.

Так, участники боевых действий имеют право получать услуги поликлиник и госпиталей, к которым они были прикреплены по прежнему месту работы. Врачи могут направлять защитников на медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов.

Кроме того, в учреждениях здравоохранения, аптеках и учреждениях УБД должны обслуживаться без очереди.

Однако стоит отметить, что на период действия соответствующих законодательных ограничений участники боевых действий лишены права на санаторно-курортное лечение.

В сфере ЖКХ для участников боевых действий действует специальная скидка на оплату коммунальных услуг – 75%. Но льгота предоставляется в пределах норм, предусмотренных законодательством.

Перечень и порядок реализации отдельных льгот могут изменяться в зависимости от законодательства, статуса лица и действия военного положения. Перед оформлением конкретной льготы рекомендуем проверить актуальные нормы законодательства и, при необходимости, получить индивидуальную юридическую консультацию,

– говорится в сообщении.

Государство гарантирует участникам боевых действий право бесплатно пользоваться отдельными видами городского и пригородного транспорта.

Если военнослужащий является нетрудоспособным, то он получает законную помощь в размере 100% средней заработной платы. Дополнительно участники боевых действий получают ежегодную разовую денежную выплату.

Предусмотрены ли льготы на работе

Военные со статусом участника боевых действий имеют право на налоговые и таможенные льготы, в частности в отношении отдельных платежей и налога на землю.

На работе сотрудникам с этим статусом предоставляется право использовать ежегодный отпуск в удобное для них время, а также предусмотрено выделение дополнительных 14 календарных дней в год в случаях, предусмотренных законодательством.

Важно и то, что участники боевых действий могут пожизненно получать ежемесячное денежное содержание, увеличенное на 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в соответствии с законодательством.

Получают ли льготы члены семьи

Дети участников боевых действий и сами военнослужащие с этим статусом имеют право на льготное обучение в вузах. Так, если отец или мать имеют статус УБД, то ребенка при определенных законом обстоятельствах могут перевести с контрактной на бюджетную форму обучения.

Кроме того, дети, обучающиеся по дневной форме, могут иметь право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях или право на социальную стипендию.

Напомним, для военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях после 24 февраля 2022 года, достаточно одного дня пребывания на фронте для получения статуса УБД. Для тех, чье участие в войне пришлось на период до 24 февраля 2022 года, действует другое правило: требуется не менее 30 календарных дней участия или документально подтвержденного пребывания в районе АТО/ООС.

С юридической точки зрения статусы "ветеран войны" и "участник боевых действий" – это разные понятия. Как пояснил адвокат Вячеслав Кирда в комментарии 24 Канала, УБД является одной из категорий ветеранов войны. Сам факт службы в армии, даже во время военного положения, не означает автоматического получения этого статуса. Необходимо подтвердить участие в боевых действиях или соответствующих мероприятиях.