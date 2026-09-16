15 тысяч долларов за "билет" в ЕС: военнослужащий организовал побег мужчин за границу

На востоке Украины действовала коррупционная схема – ее организатор вывозил мужчин за границу. Пограничники и правоохранители пресекли незаконную деятельность и задержали фигуранта, который оказался военнослужащим.

Мужчинам безосновательно оформляли ранения "под ключ"

Оперативники подразделения главного управления обеспечения внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины "Пивдень" смогли пресечь деятельность служащего, организовавшего преступную схему. Он за деньги незаконно переправлял военнообязанных через государственную границу. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как стало известно правоохранителям, на Востоке Украины действовала преступная схема, организованная военнослужащим. Среди его "клиентов" были лица, не желавшие продолжать военную службу и хотевшие покинуть страну, нарушая закон.

Он обещал мужчинам оформить поддельные медицинские документы. В них говорилось о вымышленных заболеваниях и ранениях, полученных в ходе боевых действий. Благодаря этому граждане получали официальное направление на лечение и реабилитацию в Европейском Союзе.

Фигурант лично проводил инструктаж и требовал полную предоплату. Проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, мобильные телефоны и банковские карты,

– сообщили пограничники.

На Востоке задержали военного, который способствовал бегству украинцев за границу / Фото ГПСУ

Мужчина, организовавший эту схему, в настоящее время задержан и находится на гауптвахте Восточного территориального управления Военной службы правопорядка. Ему предъявлено подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Раскрытие преступных схем в августе

Напомним, в прошлом месяце было разоблачено немало фигурантов, которые содействовали незаконному пересечению границы военнообязанными. Так, в Волынской области правоохранители задержали мужчину, который в 2025 – 2026 годах организовал схему незаконной переправки военнообязанных за границу. За одного человека он брал от трех до 10 тысяч долларов, а для переправки использовал различные маршруты и привлекал сообщников. Известно как минимум о 8 случаях.

Правоохранители также раскрыли еще 10 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины и задержали 13 организаторов. У фигурантов были разные схемы: фиктивная опека, незаконное увольнение военных со службы, поддельные медицинские документы, оформление инвалидности, а также незаконная переправка мужчин через границу.

В Виннице стало известно о деятельности преступников, которые продавали поддельные медицинские заключения и обещали "решить вопрос" через ТЦК.