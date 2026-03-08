Механизма защиты прав женщин не существует, – эксперты критикуют проект нового Гражданского кодекса

По мнению правозащитников, права женщин в Украине несколько ограничены, как и те инструменты, благодаря которым гражданка может почувствовать себя полноценной. Сейчас активисты выступают за то, чтобы проект нового Гражданского кодекса не содержал нормы, сужающие права женщин.

Будет ли защищать права украинок новый Гражданский кодекс?

Во время войны принятие комплексных и определенно важных решений для гражданских отношений несколько затруднено. Центр гражданских свобод видит риски в быстром внесении поправок в Кодекс без публичных обсуждений. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали правозащитники ведущей украинской организации.

Как отметила исполнительный директор Центра Александра Романцова, проект Гражданского кодекса готовили разные юристы и вполне очевидно, что он плохо согласован между собой. Кодекс сейчас содержит противоречия между частями. Специалисты проводят детальный анализ документа, в частности с точки зрения прав уязвимых слоев населения, среди которых до сих пор считаются женщины.

Стоит отметить! Проект Гражданского кодекса был зарегистрирован 22 января 2026 года. Он содержит более двух тысяч статей и касается реализации большинства прав и свобод. Окончательная версия проекта Кодекса не проходила публичного обсуждения. Центр гражданских свобод планирует провести полный анализ, если парламентарии не примут его в первом чтении.

Как отметила Александра Романцова, права украинок в документе не полностью гарантированы, а механизмов защиты имеющихся прав почти нет.

Александра Романцова Исполнительный директор Центра гражданских свобод На практике можем читать даже в современном законодательстве, что какое-то определенное право для женщины должно быть гарантировано. Но в случаях, когда они нарушаются (а это бывает часто), то не существует проактивного и соответствующего механизма его защиты. Так вот этот Гражданский кодекс еще углубляет проблемы и создает новые, даже определенным образом возвращает нас в истории относительно прав женщин, потому что не соответствует европейским стандартам, не соответствует практике Европейского суда по правам человека.

Согласно европейским нормам, к которым очень стремится Украина, есть конкретные прецедентные ориентиры, как можно решать конфликтные ситуации или нарушения прав женщин.

Специалист отметила, что сейчас для женщин ограничиваются права выражения точки зрения, свободы информации, права на объединение и мирные собрания – то есть всех тех инструментов, благодаря которым женщина может почувствовать себя полноценной гражданкой.

Среди примеров, которые четко показывают нарушение прав женщин, есть вопросы обязательств в рамках брака. В частности, в нашей стране остаются в силе нормы, от которых уходят большинство стран: те, касающиеся фамилии, каких-то обязанностей по сексуальной жизни, или понятий морали и добродетели.

По мнению Центра гражданских свобод, этот факт влияет на то, что в Украине происходит немало разводов. И именно предложенный Гражданский кодекс не сможет улучшить или сделать более гибкой систему, которая бы защищала всех, кто желает создать семью.

Этот Гражданский кодекс делает это меньше и меньше популярным, не отвечая на вызовы, запросы и потребности современного населения Украины. Таким образом кроме несправедливого отношения законодательства и дискриминационных практик в отношении женщин, это еще и приведет, по моему мнению, к такому абсолютно социальному явлению – просто уменьшение популярности регистрации гражданских браков, например,

– рассказала Александра.

Как улучшить ситуацию?

Программный директор Центра гражданских свобод Владимир Яворский согласился с тем, что проект Кодекса действительно сужает защиту от дискриминации и не соответствует европейским стандартам. Даже терминология в нем отличается не только от международного права и права ЕС, но и от норм Конституции Украины.

Владимир Яворский Программный директор Центра гражданских свобод Мы обеспокоены тем, что такая масштабная реформа происходит за закрытыми дверями, без обсуждения с заинтересованными сторонами. Согласно парламентской процедуре, если проект принят в первом чтении, поправки к нему могут быть внесены только в течение 14 дней после голосования, а затем парламент должен их рассмотреть. Очевидно, что такой процесс рассмотрения делает невозможным серьезный пересмотр такого большого документа.

Поэтому специалисты говорят, что Гражданский кодекс просто не может быть принят быстро. Парламент учитывать, что во время военного положения привлечение и обсуждение таких документов особенно затруднено. Четкая публичная позиция может быть выработана только после более детального анализа.

Специалисты отмечают, что в проект Гражданского кодекса надо подать очень много поправок. Еще и таких, чтобы они не противоречили нормам для присоединения к Европейскому Союзу.

Зачем в Украине нужна гендерно-правовая экспертиза?