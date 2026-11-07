На выходе из супермаркета требуют показать вещи: как поступить покупателю

Охранник супермаркета не может просто так потребовать от покупателя открыть сумку или рюкзак. Частная охрана не имеет полномочий проводить обыск, как это делают правоохранительные органы. В то же время в определенных ситуациях сотрудники магазина могут вызвать полицию.

Что именно разрешено охранникам в магазинах

Персонал торговых сетей нередко пытается проверить личные вещи посетителей прямо на выходе у касс. Однако владелец заведения, директор, охранник или продавец не наделены полномочиями правоохранительных органов, что подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Если к вам обратились с подобным требованием, вы имеете полное право потребовать документы, являющиеся законным основанием для досмотра. Поскольку таких разрешений сотрудники частной охраны априори иметь не могут, любая просьба заглянуть в рюкзак или пакет является лишь предложением, от которого покупатель может спокойно отказаться.

Как персонал может следить за порядком без нарушения закона

Когда у сотрудников возникают подозрения о возможной краже, закон позволяет им наблюдать за товаром и действиями человека непосредственно в зале или с помощью камер видеонаблюдения. Требовать досмотра вещей без добровольного согласия покупателя и без официального привлечения правоохранительных органов – прямое нарушение закона.

В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины каждый гражданин имеет нерушимое право на свободу и личную неприкосновенность. Сотрудники охраны имеют законное право вызвать полицию только в трех случаях:

на выходе из супермаркета сработала противокражевая рамка;

камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент кражи товара покупателем;

другие посетители заметили вора с поличным и сообщили об этом персоналу заведения.

Почему давление на выходе считается нарушением прав потребителей

Согласно статье 19 Закона Украины "О защите прав потребителей", любое принуждение или психологическое давление с целью заставить клиента открыть сумку является неправомерным. Попытки заблокировать проход или устроить проверку "для галочки" грубо ограничивают свободу передвижения покупателя, создавая необоснованную атмосферу подозрения.

К слову, бывают случаи, когда охранники при выходе из магазинов могут просить не только заглянуть в сумку или пакет покупателей, но и проверить чек. С юридической точки зрения охранник не имеет полномочий требовать у покупателя чек. Однако стоит помнить, что именно он подтверждает факт покупки.