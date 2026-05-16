Уже не два года: сколько времени миграционная служба хранит у себя изготовленные паспорта

Если у человека нет возможности забрать изготовленный паспорт в виде ID-карты или документ для выезда за границу, то они могут храниться в отделах миграционной службы. Сроки четко установлены правилами.

Можно ли забрать документ в Миграционной службе через некоторое время после изготовления?

Изготовленные ID-карту или загранпаспорт можно не забирать сразу. Во время военного положения правила несколько изменили. Об этом написали в Миграционной службе.

По условиям работы Миграционной службы и других учреждений, которые выдают людям личные документы, в мирное время срок их хранения ограничен. Ранее ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу могли лежать в подразделениях Миграционной службы два года. ️ Если в этом была потребность, то гражданин мог написать заявление, что не может забрать документ за установленный срок и тогда его хранили еще год, то есть суммарно – три.

Но если документ хранится в Центрах предоставления административных услуг или в "Паспортном сервисе", то на то, чтобы забрать документы было меньше времени.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу нужно было забрать в течение одного месяца, а ID-карту – в течение трех. Далее паспорта передавались в отделения Миграционной службы, где они и ждали владельца.

Специалисты напоминают гражданам, что военные действия заставили пересмотреть систему выдачи ID-карточек или загранпаспортов. Военное положение в Украине полностью изменило ее. Теперь не все граждане могут вовремя забрать документы, приехать в отделения Миграционной службы. Люди из-за войны могут выехать за границу и не успеть вернуться за документом.

Если паспорт был изготовлен для подростка, но семья сменила место жительства из-за войны, то он также не сможет вовремя забрать документ.

Поэтому теперь срок хранения этих документов неограничен. Однако именно в подразделениях ГМС будут хранить эти документы, даже если заказчик делал их с помощью других сервисов.

Стоит заметить, что документ в течение длительного времени не будут уничтожать, но он будет оставаться в архиве. Кроме того, если паспорт долго не забирали и человек за это время изменил личные данные или внешность, то его могут направить на повторное оформление.

Для людей такое изменение сроков хранения документов означает отсутствие риска потери уже изготовленных документов. В то же время такой механизм упрощает жизнь для внутренне перемещенных лиц и военных. Но большое количество документов, которые не забрали, увеличивает нагрузку на архивы ГМС.

К слову, если человек находится вне Украины и выехал по действующему паспорту для выезда за границу, то оформление нового документа не означает, что старый сразу аннулируется. В Министерстве внутренних дел объяснили, что каждый гражданин может иметь у себя два загранпаспорта. Подать заявление на изготовление нового документа можно, а другой потеряет силу, когда закончится срок действия – не раньше.

Что еще стоит знать об оформлении личных документов в 2026 году?

С 1 января 2026 ID-карточка, которая является паспортом гражданина Украины стоит 618 гривен, если срок изготовления достигает до 20 дней. Оформление загранпаспорта в таком случае стоит 1 147 гривен. Если документ нужно получить срочно – до 7 рабочих дней – то его стоимость будет выше.

Законодательство Украины не требует, чтобы все граждане имели именно ID-карты. Старые паспорта-книжечки еще считаются действительными. Но в случае потери, повреждения или изменения персональных данных человека уже будут делать именно пластиковый паспорт. Бланков для старых "книжечек" в Украине почти не осталось.

Для детей родители тоже могут оформить для ребенка два загранпаспорта. В таком случае оба документа будут действовать в течение одинакового времени.