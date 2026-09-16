Больничный лист может ударить по карману: кого теперь заставят вернуть деньги

Выплата средств по листам временной нетрудоспособности теперь контролируется государством после вступления в силу постановления Пенсионного фонда Украины №31-1. В случае выявления необоснованно выплаченных страховых сумм убытки возмещает тот субъект, по чьей вине возникло нарушение.

Купить больничный больше нельзя

Государственная исполнительная служба теперь имеет полномочия принудительно взыскивать деньги при наличии официального исполнительного документа. Нынешний механизм возврата выплат действует лишь частично из-за процессуальных и бюрократических сложностей. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал Сергей Литвиненко, управляющий партнер АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС".

Оформление и выплата страховых средств по листам временной нетрудоспособности представляют собой сложный правовой процесс, за который несут ответственность работник, врач или медицинское учреждение, работодатель и Пенсионный фонд Украины. Ответственность за необоснованно выплаченный больничный несет тот гражданин, по вине которого возникло нарушение. Соответственно, и компенсацию выплаченных средств взыскивают с виновного.

Если листок нетрудоспособности был выдан или продлен без надлежащих медицинских оснований, то убытки Пенсионному фонду возмещает медицинское учреждение или врач-ФЛП, которые впоследствии могут взыскать эту сумму с виновного врача в порядке регресса.

В случаях, когда ошибка возникла из-за неправильного расчета средней заработной платы, представления недостоверных сведений о стаже или проведения расчетов с нарушениями, возврат излишне выплаченных средств осуществляет работодатель.

Сергей Литвиненко Управляющий партнер АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС". Если же сам работник предоставил поддельные документы или представил ложные сведения, он обязан вернуть средства добровольно, путем удержания из дохода или в судебном порядке, а также может быть привлечен к уголовной ответственности.

Государственная исполнительная служба не имеет полномочий самостоятельно определять виновных или устанавливать факт неправомерности выплаты. Она подключается к делу исключительно на этапе принудительного исполнения, когда Пенсионный фонд или работодатель получат вступившее в силу решение суда или согласованное требование ПФУ о возврате средств. В рамках исполнительного производства служба налагает арест на счета или имущество должника и обеспечивает принудительный перечисление средств в бюджет.

Эксперт отмечает, что новый механизм, введенный постановлением Пенсионного фонда Украины № 31-1, можно считать лишь частично эффективным. Прозрачность, по словам Сергея Литвиненко, улучшилась благодаря внедрению электронных больничных листов и финансовой ответственности медицинских учреждений. Больницы также стали более строго контролировать работу своих сотрудников. Однако препятствия все равно существуют, в частности, из-за:

сложности доказательства отсутствия медицинских оснований по окончании периода нетрудоспособности;

продолжительности судебных процедур и принудительного взыскания;

ограниченные временные рамки для работодателей в отношении бесспорного удержания средств с работников;

избирательный характер проверок из-за значительного объема документов.

Таким образом, обязанность по выплате компенсации возлагается на субъекта, допустившего нарушение – медицинское учреждение, работодателя или работника. Государственная исполнительная служба выступает лишь инструментом принудительного исполнения законных решений, а сам механизм сдерживает злоупотребления, хотя его полная эффективность ограничивается бюрократическими и процессуальными сложностями,

– сказал юрист.

Напомним, Пенсионный фонд направляет требование о компенсации за неправомерно выплаченные больничные медицинскому учреждению, ФЛП или врачу, который составил необоснованное медицинское заключение. У органа есть пять календарных дней после установления факта нарушения по результатам проверки.

Если в течение 10 календарных дней компенсация не выплачена и требование не оспорено, Пенсионный фонд передает его в государственную исполнительную службу для принудительного исполнения.