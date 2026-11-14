Магазин отказывает в возврате денег: как закон защищает кошелек покупателя

Некачественный товар не обязательно означает потерю денег. Покупатель может потребовать расторжения договора и возврата средств, а если товар подорожал – при определенных условиях претендовать на сумму, превышающую указанную в чеке.

Что делать, если продавец отказывается возвращать деньги

Когда магазин отказывается компенсировать стоимость бракованного товара или ссылается на отсутствие замены на складе, закон полностью на стороне потребителя. Госпродпотребслужба совместно с Министерством экономики разъяснили четкие правила игры, которые защищают кошелек покупателя от произвола продавцов. Продавцы часто манипулируют нормами, предлагая за возврат старую сумму по чеку, хотя реальная цена товара на рынке уже подскочила в несколько раз, о чем сообщили в Госпродпотребслужбе.

По какой цене должны возвращаться средства в случае дефекта

Если вы приобрели некачественный товар, статья 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" гарантирует право на пропорциональное снижение цены, бесплатный ремонт или расторжение договора. Главная финансовая ловушка кроется в пересчете стоимости – если товар подорожал, магазин обязан вернуть средства исходя из его рыночной стоимости на момент предъявления требования, а не по старому чеку. Возврат суммы по цене на момент покупки действует исключительно в том случае, если цена снизилась и покупатель сам отказался от аналогичной замены.

При этом расчет должен состояться непосредственно в день расторжения договора купли-продажи. Если в кассе не хватает средств или возникли другие обстоятельства, закон позволяет согласовать другой срок, но он строго ограничен семью календарными днями. За попытку нарушить эти нормы бизнесу грозит строгое наказание по статье 23 профильного закона – штраф в десятикратном размере стоимости продукции, но не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как действовать, если вы заказывали товар в интернете

Для онлайн-покупок действует аналогичная процедура, однако здесь крайне важно зафиксировать каждый шаг. Специалисты Центра правовой помощи предупреждают: устные переговоры и обещания менеджеров в чате не имеют юридической силы. Необходимо сохранять электронные чеки, делать фото- и видеофиксацию дефектов, сохранять скриншоты страницы заказа и обязательно направлять официальную письменную претензию продавцу с требованием вернуть деньги в 7-дневный срок.

Если магазин настаивает исключительно на гарантийном ремонте, помните: покупатель имеет право отказаться, если дефект является существенным или ремонт безосновательно затягивают. Передавать неисправную технику следует только по акту приема-передачи с указанием состояния устройства. Если торговая точка игнорирует претензию, следующим шагом является жалоба в Госпродпотребслужбу и обращение в суд, где потребители освобождаются от уплаты судебного сбора.

Какие случаи из практики доказывают эффективность жалоб

Реальные потребительские конфликты часто решаются в пользу граждан сразу после вмешательства контролирующих органов. Недавно в Ровенской области жительница вернула качественную обувь в установленный законом 14-дневный срок, однако предприниматель две недели удерживал ее средства. Только официальное вмешательство специалистов Госпродпотребслужбы заставило владельца магазина пересмотреть свою позицию, извиниться и полностью вернуть 2000 гривен.

Аналогичная практика защиты прав действует и при покупке сложной техники онлайн. В частности, юристам Центра правовой помощи удалось добиться возврата денег за бракованную зарядную станцию благодаря своевременно составленной претензии и подготовке к судебному иску, после чего продавец решил урегулировать спор в досудебном порядке.

К слову, вернуть товар или деньгивернуть деньги можно даже в случае утери чека. Ведь покупку можно подтвердить другими способами. В частности, банковской выпиской, электронным чеком, дубликатом фискального чека или данными из программы лояльности магазина. Подтвердить покупку можно и с помощью видеозаписи, которая ведется в большинстве магазинов, или при наличии гарантийного талона на товар.