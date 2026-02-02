Потеряны документы из-за войны: как восстановить право собственности, паспорт, военный билет

Потеря документов в результате боевых действий может усложнить доступ к государственным услугам и социальным выплатам. В то же время в Украине действуют четкие и доступные механизмы восстановления основных документов.

Как восстановить документы на недвижимое имущество?

Война привела к тому, что многие граждане потеряли важные документы – от паспортов до правоустанавливающих бумаг на имущество, сообщает Министерство юстиции Украины. Государство предусмотрело понятные процедуры их восстановления в зависимости от вида документа и обстоятельств потери.

Если правоустанавливающий документ на недвижимость был оформлен после 1 января 2013 года, информация о нем хранится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Выписка из этого реестра позволяет распоряжаться имуществом или, в частности, подавать заявление на компенсацию в случае его повреждения или уничтожения. Получить выписку можно онлайн через Портал Дія, в центре предоставления административных услуг или у нотариуса.

Если документ был выдан до 1 января 2013 года и данные не внесены в реестр, необходимо обратиться к нотариусу или органу, что его выдал. В случае потери архивов или невозможности получить дубликат вопрос решается через суд.

Как восстановить паспорт?

В случае потери или похищения паспорта гражданину нужно оформить новый документ, обратившись в Государственную миграционную службу. Для этого подается заявление установленного образца и пакет подтверждающих документов, в частности карточка налогоплательщика, документы о месте жительства, семейное положение или смену имени.

Также могут понадобиться выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения в Украине), загранпаспорт, фотография размером 10 на 15 сантиметров для лиц с ограниченной мобильностью, а также документы об уплате административного сбора.

Обычный срок изготовления паспорта составляет 20 дней, срочный – 10 дней. Стоимость административного сбора – 578 гривен, в срочном порядке – 928 гривен. Отдельно оплачивается штраф за утерю документа – от 17 до 51 гривны.

Как восстановить военный билет?

Военный билет может быть электронным или бумажным, однако именно бумажный документ остается обязательным для большинства процедур воинского учета. Потеря или повреждение военного билета считается правонарушением и влечет за собой штраф от 510 до 850 гривен, а в случае повторного нарушения или во время действия военного положения – от 850 до 1700 гривен.

Военнообязанные, призывники и резервисты для восстановления документа подают заявление руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки и предоставляют цветную фотографию размером три на четыре сантиметра. Военнослужащие подают рапорт командиру, после чего проводится служебное расследование.

После завершения процедуры военный билет заменяют в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Как получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий?