Брак онлайн через "Дію": как военным и гражданским жениться онлайн

В Украине растет количество пар, которые выбирают официальную регистрацию брака. Сделать это можно быстро и удобно - онлайн через "Дію" или в любом отделе ГРАГС.

Как жениться онлайн?

Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции фиксирует положительную динамику: все больше украинцев предпочитают официальное оформление семейных отношений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". В ведомстве отмечают, что процедура стала простой и доступной для всех.

У Минюсте сообщают, что зарегистрировать брак сегодня можно удобным способом - онлайн через приложение "Дія" или традиционно в любом отделе ГРАГС. Для этого обоим женихам нужно быть совершеннолетними гражданами Украины, иметь ID-карту или загранпаспорт, авторизоваться в приложении и подать совместное электронное заявление. После этого остается только выбрать удобную дату.

Церемония проходит в формате видеосвязи. После внесения записи в Государственный реестр актов гражданского состояния свидетельство о браке направляют по почте на указанный адрес в пределах Украины.

Для военнослужащих и военнослужащих процедура еще быстрее. Через приложение "Армия+" можно забронировать дату, выбрав опцию "Брак онлайн", после чего запрос автоматически передается в "Дію" и резервируется отдельное время для регистрации.

Регистрация в ЗАГСе. Те, кто предпочитает традиционный формат, могут подать заявление и зарегистрировать брак в любом отделе ДРАЦС независимо от места жительства. Сейчас это можно сделать без обязательного месячного ожидания - в определенный день, с торжественной церемонией и получением свидетельства сразу на месте.