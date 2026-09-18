Антикоррупционные законы называют "неактуальными": интервью с экспертом Андреем Билецким о потребностях Украины

Борьба с коррупцией необходима Украине для выполнения обязательств в рамках евроинтеграции. При этом некоторые народные депутаты блокируют рассмотрение и голосование по соответствующим законопроектам в Верховной Раде. Интервью с экспертом по вопросам борьбы с коррупцией Андреем Билецким.

Борьба с коррупцией необходима Украине для выполнения евроинтеграционных обязательств. При этом некоторые народные депутаты не выносят на голосование соответствующие законопроекты в Раде. Хотя эти правовые изменения принесли бы Украине деньги от международных партнеров, а также способствовали бы более серьезной борьбе с коррупцией. Вместо того чтобы радоваться победе над этим негативным явлением, украинцы все чаще узнают о новых коррупционных скандалах.

Как ранее сообщал народный депутат Ярослав Железняк, цена тех реформ, которые в государстве считаются "неактуальными", достигает около 2,1 миллиарда евро финансовой помощи от ЕС. Ведь в Европе убеждают, что верховенство права и борьба с коррупцией – обязательное условие вступления в ЕС. Заблокированы законопроекты о реформе ГБР, усилении НАБУ и САП, приостановке сроков давности по коррупционным делам и т. д.

24 Канал пригласил на беседу кандидата юридических наук, эксперта по вопросам борьбы с коррупцией и административного директора Междисциплинарного научно-образовательного центра противодействия коррупции ACREC при Киево-Могилянской академии Андрея Билецкого. Нам было важно услышать экспертное мнение о том, какие именно законопроекты народные депутаты уже должны были принять для решения проблем, которые Украина должна решить в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Какие проекты вообще уже существуют

Андрей, мы знаем, что на самом деле разработано несколько важных антикоррупционных проектов. А какие из них Вы назвали бы наиболее актуальными для Украины?

Я бы выделил несколько блоков. Первый – эффективность расследования и судебного разбирательства коррупционных дел. Европейская комиссия уже не первый год обращает внимание на то, что проблема заключается не только в том, чтобы выявить коррупцию или передать дело в суд, но и в том, чтобы дело не было утрачено из-за процессуальных задержек или истечения сроков.

Андрей Билецкий Административный директор аналитического центра ACREC В декабре 2025 года ЕС и Украина отдельно определили в числе приоритетов отмену автоматического закрытия производств из-за истечения сроков досудебного расследования, пересмотр этих сроков и устранение процессуальных препятствий в делах о коррупции на высоком уровне.

Именно к этому относится законопроект № 15333. Он касается сроков досудебного расследования и злоупотребления процессуальными правами и, в частности, призван решить проблему автоматического закрытия уголовных производств в связи с истечением соответствующих сроков. По состоянию на 17 сентября законопроект включен в повестку дня Верховной Рады, но все еще прорабатывается в комитете.

Второй связанный блок – сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Это другая проблема: даже если следствие формально не закрыто из-за истечения процессуального срока, сложное коррупционное дело может годами рассматриваться в суде и в конечном итоге дойти до истечения сроков давности. Европейская комиссия прямо рекомендовала Украине увеличить такие сроки и пересмотреть основания для их приостановления и прерывания. Для этого зарегистрирован законопроект №15354.

Третий блок – гарантии того, что дела о коррупции высокого уровня действительно остаются в системе НАБУ и САП. Законопроект № 15334 касается подследственности, расширения круга высокорисковых должностей, подпадающих под юрисдикцию НАБУ, а также большей процессуальной самостоятельности САП в международном сотрудничестве, в частности в отношении совместных следственных групп и экстрадиции. Европейская комиссия отдельно указывала как на необходимость расширить юрисдикцию Бюро на все должности с высоким риском, так и на необходимость защитить ее от обхода другими правоохранительными органами.



Фото со страницы в фейсбуке Междисциплинарного научно-образовательного центра по противодействию коррупции НаУКМА

Еще один актуальный блок – доступ НАБУ к независимой и своевременной судебной экспертизе. Это также прямо определено одним из приоритетов евроинтеграции. В конце августа – в сентябре по этому вопросу появился отдельный пакет законопроектов, в частности № 15569, № 15569-1 и № 15569-2.

И, наконец, это Антикоррупционная стратегия на 2026 – 2030 годы – законопроект № 15230-д. Это важно потому, что антикоррупционная политика не может состоять только из точечных поправок в Уголовный кодекс или УПК. Стратегия должна определить системные приоритеты, в частности в сфере закупок, восстановления, энергетики, инфраструктуры и строительства. Европейская комиссия призвала принять новую Стратегию без промедления. По состоянию на 17 сентября проект включен в повестку дня, профильный комитет рекомендовал принять его за основу, но Верховная Рада его еще не рассмотрела.

Существуют ли такие законодательные изменения, которые могли бы эффективно снизить коррупционные риски именно во время войны?

Здесь я бы прежде всего говорил о тех сферах, в которых во время войны одновременно сосредоточены большие государственные ресурсы, возникает необходимость быстро принимать решения и ограничивать обычные процедуры прозрачности и контроля.

В документах по евроинтеграции такими высокорисковыми направлениями прямо называются, среди прочего, государственные закупки, восстановление, энергетика, инфраструктура и строительство.

Поэтому важно не просто криминализировать еще что-то, а максимально сокращать возможности для непрозрачной дискреции: обеспечивать конкурентность закупок там, где это позволяют условия безопасности, автоматизированный риск-анализ, аудит, надлежащий контроль конфликта интересов и прозрачность использования средств на восстановление.

В этом контексте важную роль играет новый Закон "О публичных закупках" № 4888-IX, принятый в мае 2026 года. Он, в частности, предусматривает автоматические индикаторы рисков, а одной из его прямо определенных целей является предотвращение коррупции. В то же время основные положения этого закона вступают в силу только 24 марта 2027 года, поэтому практический эффект будет зависеть уже от его внедрения.



Рада проголосовала за закон о публичных закупках / Фото Ярослава Железняка

Также стоит подчеркнуть важность внутреннего контроля в государственных органах. В совместно определенных Украиной и ЕС приоритетах фигурирует интеграция управления коррупционными рисками, механизмов урегулирования конфликта интересов и каналов для информаторов в общую систему внутреннего контроля государственных органов.

То есть в условиях войны вопрос заключается не только в том, как наказать уже совершенную коррупцию, но и в том, как построить процедуры так, чтобы рискованное решение было сложнее принять незаметно.

Коррупционеры в тюрьме: что сейчас мешает привлекать их к ответственности

Среди целей антикоррупционного законодательства есть задача сделать так, чтобы коррупционеры не ушли от ответственности. Есть ли сейчас в Украине пробелы, из-за которых в большинстве таких дел не выносятся приговоры?

Я бы говорил скорее не об одной "лазейке в законе", а о нескольких процессуальных механизмах, из-за которых даже хорошо расследованное дело может не завершиться окончательным приговором.

Первый пример – закрытие уголовных производств в связи с истечением сроков досудебного расследования. Именно необходимость устранить автоматическое закрытие дел по истечении таких сроков зафиксирована среди приоритетов евроинтеграции.

Второй – сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Дела о коррупции на высоком уровне часто носят сложный характер: большое количество эпизодов, обвиняемых, доказательств, международная правовая помощь. Если закон не учитывает специфику таких производств, затягивание процесса может фактически работать в пользу обвиняемого. Именно поэтому Европейская комиссия рекомендовала пересмотреть сроки давности и основания для их прерывания и приостановления.



Здание Высшего антикоррупционного суда / Фото ВАКС

Третья проблема – возможность обхода подследственности НАБУ. Европейская комиссия прямо отмечает, что необходимы более сильные гарантии против вывода дел из его юрисдикции другими правоохранительными органами, а сама юрисдикция НАБУ должна охватывать все государственные должности с высоким уровнем риска. На это направлен, в частности, законопроект № 15334.

Четвертая проблема касается ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. Украина сделала существенный шаг в 2024 году, приняв Закон № 4111-IX об автономной ответственности юридических лиц по делам о подкупе иностранных должностных лиц. Однако Европейская комиссия отмечает, что режим ответственности юридических лиц по-прежнему необходимо усилить в отношении внутренней коррупции.

Поэтому главная проблема сегодня зачастую заключается не в отсутствии уголовной ответственности за коррупцию как таковую. Она существует. Проблема может возникать между началом расследования и окончательным приговором – в правилах подсудности, процессуальных сроках, сроках давности, экспертизах и возможностях затягивания процесса.

Не могли бы Вы выделить законопроекты, которые почему-то не голосуются в Раде, хотя их принятие могло бы существенно изменить ситуацию с коррупцией?

Можно совершенно точно говорить о разрыве между заявленной приоритетностью отдельных реформ и темпами их принятия.

Например, необходимость изменить правила, касающиеся процессуальных сроков, сроков давности, подследственности НАБУ и международных полномочий САП, была четко определена в числе приоритетных шагов Украины еще в декабре 2025 года. Законопроекты № 15333 и № 15334 были зарегистрированы 16 июня 2026 года, № 15354 – 26 июня. № 15333 и № 15334 с 1 сентября включены в повестку дня, но по состоянию на 17 сентября остаются на стадии парламентского рассмотрения.

Также новую Антикоррупционную стратегию Украина и ЕС планировали принять еще до конца второго квартала 2026 года. Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 15230-д в первом чтении; с 1 сентября он включен в повестку дня, но по состоянию на 17 сентября все еще ожидает рассмотрения.

Поэтому здесь я бы задавал вопрос не столько о том, почему кто-то сознательно "блокирует" конкретный закон, сколько о том, почему выполнение уже согласованных и давно известных Украине обязательств занимает столько времени.

Перспектива есть

Возможно, Вы сейчас добавите позитива? Может ли принятие новых антикоррупционных законов реально повлиять на уровень коррупции?

Самого принятия закона недостаточно. Украина уже имеет достаточно развитую антикоррупционную законодательную и институциональную систему. Европейская комиссия также характеризует основную правовую основу борьбы с коррупцией как в целом созданную, хотя она все еще требует отдельных укреплений.

Поэтому следующий этап – это уже в значительной степени вопрос правоприменения и устоявшейся практики.

Можно принять закон о сроках давности, но если дело годами не рассматривается – эффект будет ограниченным. Можно гарантировать подследственность НАБУ, но если орган не имеет достаточного доступа к своевременной независимой экспертизе – расследование все равно может затягиваться. Можно принять прекрасную антикоррупционную стратегию, но если предусмотренные ею меры не выполняются министерствами и другими органами, сама по себе стратегия уровень коррупции не изменит.

Именно поэтому важна не только законодательная и стратегическая антикоррупционная основа, но и институциональный потенциал антикоррупционных органов, предотвращение коррупции, привлечение к ответственности и формирование устойчивой практики.

То есть новые законы могут устранить конкретные препятствия и создать правильные правила игры. Но настоящим показателем результата будет не количество принятых антикоррупционных законов, а то, приводят ли они к изменению практики: уменьшается ли количество дел, утрачиваемых из-за истечения сроков и процессуальных задержек, работает ли контроль в рисковых секторах, растет ли количество окончательных судебных решений и реально ли возвращаются государству коррупционные активы.