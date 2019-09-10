Рада поддержала отмену "правок Лозового": что это означает

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Он предусматривает отмену так называемых "правок Лозового", а также предоставит право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.

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