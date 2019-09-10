Рада поддержала отмену "правок Лозового": что это означает 13:49, сегодня 143 Читати новину українською Верховная Рада / president.gov.ua Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Он предусматривает отмену так называемых "правок Лозового", а также предоставит право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушку чиновников. Новость дополняется... Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ сегодня 1450 Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований НАБУ Законодательство Верховная Рада Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Олег Сенцов признался, какие фильмы ему удалось посмотреть во время заключения сегодня , 14:20 Закон об импичменте: эксперт рассказал об особенностях применения сегодня , 13:30 Миллионные состояния, стриптизерши и самолет для кошки: какой была жизнь Карла Лагерфельда сегодня , 12:36 Комментарии Публикации сегодня , 12:00 О школах Луганска: родители платят за все Ольга Черненко 455 сегодня , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко Блог Медіа 896 сегодня , 08:00 Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ 1450 9 сентября , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша КРЫМский бандеровец 1169 9 сентября , 20:15 Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией Світлана Попова 793