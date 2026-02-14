Апостиль для документов за границу: что можно заверить, а что –нет

Для использования украинских документов за пределами государства часто требуется международное подтверждение их действительности. Самый распространенный способ - проставление апостиля, однако эта процедура имеет ряд исключений и ограничений.

Что такое апостиль и зачем он нужен?

Апостиль – это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи должностного лица, его полномочия и подлинность печати на документе для государств – участников Гаагской конвенции, сообщает Министерство юстиции. Именно этот механизм сегодня является самым простым способом международного признания официальных документов, выданных в Украине.

В то же время апостиль может быть проставлен не на все документы. В соответствии с утвержденными правилами, его не ставят на оригиналах документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус, военных билетах, трудовых книжках, разрешениях на ношение оружия, свидетельствах о регистрации транспортных средств и других удостоверениях, оформленных в соответствии с законодательством. В таких случаях для апостилирования принимаются только нотариально заверенные копии.

Также не подлежат апостилированию оригиналы и копии нормативно-правовых актов, разъяснения по их применению и документы, имеющие характер служебной переписки.

Какие есть ограничения в апостилировании документов?

Отдельные ограничения касаются документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР. Их оригиналы не принимаются для проставления апостиля в Украине, за исключением документов об образовании и ученых званиях, выданных Украинской Советской Социалистической Республикой. В таких случаях апостиль возможен только на надлежащим образом заверенных копиях или переводах.

Документы в сфере образования и науки могут быть апостилированы в виде копий только после предварительного проставления апостиля на их оригиналах. Аналогичное требование действует в отношении копий документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния: сначала должен быть легализован оригинал.

Действующее законодательство также не предусматривает проставления апостиля на информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которая предоставляется на обычных листах бумаги без специальных бланков, подписей или печатей. Для использования таких сведений за рубежом граждане могут обратиться к нотариусу для оформления соответствующего заявления или аффидевита.

В то же время правила не распространяются на документы, выдаваемые зарубежными дипломатическими учреждениями Украины для использования в государствах их аккредитации, а также на официальные документы, связанные с коммерческими или таможенными операциями.

Полномочия по проставлению апостиля на документах органов юстиции, судов, государственных архивов и документах, оформленных нотариусами, предоставлены Министерству юстиции Украины в соответствии с правительственным постановлением.

