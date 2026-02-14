Що таке апостиль і навіщо потрібен?

Апостиль – це спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису посадової особи, її повноваження та автентичність печатки на документі для держав – учасниць Гаазької конвенції, повідомляє Міністерство юстиції. Саме цей механізм сьогодні є найпростішим способом міжнародного визнання офіційних документів, виданих в Україні.

Водночас апостиль може бути проставлений не на всі документи. Відповідно до затверджених правил, його не ставлять на оригіналах документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або спеціальний статус, військових квитках, трудових книжках, дозволах на носіння зброї, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів та інших посвідченнях, оформлених згідно із законодавством. У таких випадках для апостилювання приймаються лише нотаріально засвідчені копії.

Також не підлягають апостилюванню оригінали та копії нормативно-правових актів, роз’яснення щодо їх застосування і документи, що мають характер службового листування.

Які є обмеження у апостилюванні документів?

Окремі обмеження стосуються документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР. Їхні оригінали не приймаються для проставлення апостиля в Україні, за винятком документів про освіту та вчені звання, виданих Українською Радянською Соціалістичною Республікою. У таких випадках апостиль можливий лише на належним чином засвідчених копіях або перекладах.

Документи у сфері освіти і науки можуть бути апостильовані у вигляді копій лише після попереднього проставлення апостиля на їхніх оригіналах. Аналогічна вимога діє щодо копій документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану: спочатку має бути легалізований оригінал.

Чинне законодавство також не передбачає проставлення апостиля на інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка надається на звичайних аркушах паперу без спеціальних бланків, підписів чи печаток. Для використання таких відомостей за кордоном громадяни можуть звернутися до нотаріуса для оформлення відповідної заяви або афідевіту.

Водночас правила не поширюються на документи, що видаються закордонними дипломатичними установами України для використання в державах їх акредитації, а також на офіційні документи, пов’язані з комерційними чи митними операціями.

Повноваження щодо проставлення апостиля на документах органів юстиції, судів, державних архівів і документах, оформлених нотаріусами, надано Міністерство юстиції України відповідно до урядової постанови.

