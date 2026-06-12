Що відомо про призначення незаконної інвалідності прокурору Сидорчуку?

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звинувачує прокурора зі Львова Олега Сидорчука у встановленні інвалідності без наявних на те підстав, а також через його подальшу поведінку після вимоги пройти повторне медичне обстеження. Про це йдеться в рішенні Комісії, опублікованому на її сайті.

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Олег Сидорчук був начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури. У межах розслідування стало відомо, що прокурор з 2020 року має оформлену інвалідність. Після того, як розгорівся скандал з неправдивими рішеннями МСЕК, Сидорчука зобов'язували пройти медичне обстеження знову. Однак через те, що він цього не зробив, Комісія призначила йому заборону переведення до вищого органу прокуратури та на призначення на вищу посаду.

Олег Сидорчук працює в прокуратурі з 1999 року

На останню посаду в органах прокуратури чоловіка призначили у травні 2023 і працював він до 14 жовтня 2025. Однак ще під час роботи Олег Сидорчук уперше отримав інвалідність ІII групи – у 2015 році. У 202 році він отримав рішення лікарів про зміну на ІІ групу інвалідності, а пізніше цей ступінь йому зробили пожиттєвою. Цікаво, що під час призначення пенсії Сидорчук не працював у органах прокуратури. А з 2020 року він отримував додаткову пенсію, розмір якої досягнув одного мільйона 99 тисяч 316 гривень. З 2025 року чоловік отримав право на вихід на пенсію за вислугою років і відповідно отримував додаткові кошти.

Коли Олегу Сидорчуку призначили перегляд рішення про інвалідність, він перебував на лікарняному. Але коли вийшов з нього, то все одно не прийшов до медзакладу. Відтак він не врегулював питання щодо нової дати обстеження й фактично відмовився від огляду.

Відмову прокурор пояснював тим, що вимога вже не законна, бо строк її виконання сплив. Однак він все одно нібито телефонував до медичної установи та направляв відповідне письмове звернення. За його словами, і після того додаткових викликів від медиків не було.

Крім того, Олег Сидорчук зазначав, що призначення йому інвалідності відбувалося на законних підставах. Він не користувався службовим становищем.

Що пояснив представник скаржника?

Як стало відомо, Олега Сидорчука у 2025 році викликали до Дніпра для проходження обстеження. Саме у день, коли пришов лист, Сидорчуку оформили тимчасову непрацездатність. Виклик йому передали через месенджер WhatsApp. Представник скаржника зауважив, що прокурор був ознайомлений з повідомленням, адже точно прочитав його.

Зазначимо! Верховний Суд визнав у зразковій справі, що копії скриншотів із месенджера можна визнавати допустимими доказами обізнаності сторони, якщо доведено факт підставки та прочитання повідомлення.

Ба більше, Львівська обласна прокуратура направила Олегу Сидорчуку письмове повідомлення за місцем проживання про виклик для проходження обстеження. Але він його не прийняв і лист повернувся з позначкою про те, що адресат відсутній.

Журналісти "Судово-юридичної газети" зауважили, що коли Сидорчук повернувся з лікарняного, Львівська прокуратура ліквідувала відділ, яким він керував. Уже на місці працівники обласної прокуратури повторно передали йому вимогу про візит до Дніпра для проходження обстеження. На що він знову написав акт про відмову.

Також з'ясувалося, що з 2022 до 2024 року Олег Сидорчук 73 рази перетинав державний кордон України. Тобто фізично він міг пересуватися на великі відстані, а тому міг прибути зі Львова до Дніпра. А відмова пройти медичний медогляд розцінювалася як дисциплінарний проступок. За це чоловіка звільнили з посади в органах прокуратури.

Представник скаржника говорить, що нинішня заборона на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду не матиме негативних наслідків для порушника.

Комісія пояснила, що під час рішення було враховано пом'якшувальні обставини, тобто перебування Сидорчука на лікарняному у визначений для прибуття до медзакладу час, а також позитивну характеристику його роботи, тривалий стаж і відсутність дисциплінарних стягнень у минулому. Саме тому для нього було визначене покарання не у вигляді звільнення з прокуратури, а трошки легший "вирок".

Чому навіть після скандалів зі МСЕК виплати та статуси прокурорів вдається зберегти?

Після перевірок частині працівників Хмельницької прокуратури скасували рішення МСЕК, однак деякі з них почали оскаржувати такі висновки в судах. Окремі прокурори вже домоглися поновлення статусу особи з інвалідністю через судові рішення.

Крім того, Пенсійний фонд намагався припинити виплату прокурору Дмитру Казаку спеціальної прокурорської пенсії, однак суд став на його бік. Судді дійшли висновку, що право на пенсію виникло відповідно до законодавства, яке діяло на момент її призначення.

Ця справа стала ще одним прикладом того, що навіть після змін у законодавстві або появи сумнівів щодо окремих виплат держава часто має труднощі під час спроб їх скасувати.