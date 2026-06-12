Что известно о назначении незаконной инвалидности прокурору Сидорчуку?

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров обвиняет прокурора из Львова Олега Сидорчука в установлении инвалидности без имеющихся на то оснований, а также из-за его дальнейшего поведения после требования пройти повторное медицинское обследование. Об этом говорится в решении Комиссии, опубликованном на ее сайте.

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Олег Сидорчук был начальником Специализированной экологической прокуратуры Львовской областной прокуратуры. В ходе расследования стало известно, что у прокурора с 2020 года оформлена инвалидность. После того, как разгорелся скандал с ложными решениями МСЭК, Сидорчука обязали пройти медицинское обследование заново. Однако из-за того, что он этого не сделал, Комиссия наложила на него запрет на перевод в вышестоящий орган прокуратуры и на назначение на более высокую должность.

Олег Сидорчук работает в прокуратуре с 1999 года

На последнюю должность в органах прокуратуры мужчину назначили в мае 2023 года, и он работал до 14 октября 2025 года. Однако еще во время работы Олег Сидорчук впервые получил инвалидность III группы – в 2015 году. В 2020 году он получил решение врачей об изменении на II группу инвалидности, а позже эту степень ему сделали пожизненной. Интересно, что во время назначения пенсии Сидорчук не работал в органах прокуратуры. А с 2020 года он получал дополнительную пенсию, размер которой достиг одного миллиона 99 тысяч 316 гривен. С 2025 года мужчина получил право на выход на пенсию по выслуге лет и соответственно получал дополнительные средства.

Когда Олегу Сидорчуку назначили пересмотр решения об инвалидности, он находился на больничном. Но когда вышел из него, то все равно не пришел в медучреждение. Таким образом, он не урегулировал вопрос о новой дате обследования и фактически отказался от осмотра.

Отказ прокурор объяснял тем, что требование уже не является законным, так как срок его исполнения истек. Однако он все равно якобы звонил в медицинское учреждение и направлял соответствующее письменное обращение. По его словам, и после этого дополнительных вызовов от медиков не было.

Кроме того, Олег Сидорчук отмечал, что назначение ему инвалидности происходило на законных основаниях. Он не пользовался служебным положением.

Что объяснил представитель заявителя?

Как стало известно, Олега Сидорчука в 2025 году вызвали в Днепр для прохождения обследования. Именно в день, когда пришло письмо, Сидорчуку оформили временную нетрудоспособность. Вызов ему передали через мессенджер WhatsApp. Представитель заявителя отметил, что прокурор был ознакомлен с сообщением, ведь точно прочитал его.

Отметим! Верховный Суд признал в показательном деле, что копии скриншотов из мессенджера можно признавать допустимыми доказательствами осведомленности стороны, если доказан факт подставы и прочтения сообщения.

Более того, Львовская областная прокуратура направила Олегу Сидорчуку письменное уведомление по месту жительства о вызове для прохождения обследования. Но он его не принял, и письмо вернулось с пометкой о том, что адресат отсутствует.

Журналисты «Судебно-юридической газеты» заметили, что когда Сидорчук вернулся с больничного, Львовская прокуратура ликвидировала отдел, которым он руководил. Уже на месте сотрудники областной прокуратуры повторно передали ему требование о визите в Днепр для прохождения обследования. На что он снова написал акт об отказе.

Также выяснилось, что с 2022 по 2024 год Олег Сидорчук 73 раза пересекал государственную границу Украины. То есть физически он мог передвигаться на большие расстояния, а потому мог прибыть из Львова в Днепр. А отказ пройти медицинский осмотр расценивался как дисциплинарный проступок. За это мужчину уволили с должности в органах прокуратуры.

Представитель заявителя говорит, что нынешний запрет на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня или на назначение на более высокую должность не будет иметь негативных последствий для нарушителя.

Комиссия пояснила, что при принятии решения были учтены смягчающие обстоятельства, то есть пребывание Сидорчука на больничном в назначенное для явки в медучреждение время, а также положительная характеристика его работы, длительный стаж и отсутствие дисциплинарных взысканий в прошлом. Именно поэтому для него было определено наказание не в виде увольнения из прокуратуры, а чуть более мягкий «приговор».

Почему даже после скандалов с МСЭК выплаты и статусы прокуроров удается сохранить?

После проверок части сотрудников Хмельницкой прокуратуры отменили решения МСЭК, однако некоторые из них начали обжаловать такие заключения в судах. Отдельные прокуроры уже добились восстановления статуса инвалида благодаря судебным решениям.

Кроме того, Пенсионный фонд пытался прекратить выплату прокурору Дмитрию Казаку специальной прокурорской пенсии, однако суд встал на его сторону. Судьи пришли к выводу, что право на пенсию возникло в соответствии с законодательством, которое действовало на момент ее назначения.

Это дело стало еще одним примером того, что даже после изменений в законодательстве или появления сомнений относительно отдельных выплат государство часто сталкивается с трудностями при попытках их отменить.