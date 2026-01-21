Об этом стало известно из Государственного реестра деклараций.

Что нового в имущественном состоянии Татьяны Крупы по состоянию на 2026 год?

Согласно декларации от 18 января, в 2024 году автопарк семьи Крупы пополнился. Кроме Porsche Cayenne 2019 года выпуска, в декларации появился новый Porsche Cayenne стоимостью 6,78 миллиона гривен. Также, у ее мужа Владимира насчитывалось 66 объектов недвижимости и земельных участков.

В документе также указаны доходы супругов за 2024 год. Сама Татьяна Крупа задекларировала более 2 миллионов гривен годового дохода, тогда как ее муж Владимир Крупа – более 5,2 миллиона.

Напомним, что Татьяна Крупа получила магазин в подарок от племянника в 2017 году, оценен в 204 739 гривен, и продала его за 18 миллионов гривен в 2022 году.

Отдельно в декларации указаны драгоценности и наличные, которые правоохранители ранее изъяли во время обысков в квартире и на рабочем месте Крупы.

Что еще известно о коррупционных скандалах в МСЭК?