Про це стало відомо з Державного реєстру декларацій.

Що нового у майновому стані Тетяни Крупи станом на 2026 рік?

Згідно з декларацією від 18 січня, у 2024 році автопарк родини Крупи поповнився. Окрім Porsche Cayenne 2019 року випуску, у декларації з’явився новий Porsche Cayenne вартістю 6,78 мільйона гривень. Також, в її чоловіка Володимира налічувалося 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок.

У документі також зазначено доходи подружжя за 2024 рік. Сама Тетяна Крупа задекларувала понад 2 мільйони гривень річного доходу, тоді як її чоловік Володимир Крупа – понад 5,2 мільйона.

Нагадаємо, що Тетяна Крупа отримала магазин у подарунок від племінника в 2017 році, оцінений у 204 739 гривень, і продала його за 18 мільйонів гривень у 2022 році.

Окремо в декларації вказані коштовності та готівка, які правоохоронці раніше вилучили під час обшуків у квартирі та на робочому місці Крупи.

Що ще відомо про корупційні скандали у МСЕК?