Об этом стало известно в результате расследования издания NGL.media. Его журналистка Екатерина Родак в эфире 24 Канала рассказала, что когда медийщики пытались позвонить прокурорам и пообщаться с ними на эту тему, те воспринимали это негативно, считая, что это дело частное, потому что касается их здоровья. Хотя СМИ задавали вопрос больше о процедуре получения ими и обновления статуса инвалидности.

Смотрите также 150 тысяч гривен за "инвалидность": Пенсионный фонд проиграл суд против экс-прокурора Казака

Хмельницкие прокуроры имели II группу инвалидности

По словам журналистки NGL.media, среди прокуроров, с которыми издание пыталось пообщаться, были такие, которые обвиняли в том, что расследование и статья, которая вышла после него, является чьим-то заказом. Она напомнила, что у хмельницких прокуроров была II группа инвалидности, что предусматривает тяжелые состояния здоровья с выраженными нарушениями функций организма.

Они мешают работать и заметные для окружающих. Им всем работать прокурорами с такой группой инвалидности было бы сложно. Думаю, что комиссия, которая проверяла их медицинские документы и повторно их обследовала, не просто так приняла решение об отмене этой группы. Я склонна считать, что могло быть место коррупции,

– озвучила Родак.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Детали расследования в отношении прокуроров, которые отменяют результаты проверок: смотрите видео

Скандал с Крупой: какие последствия он имел?

Журналистка продолжила, что проверки происходили сумбурно, правоохранители после скандала с бывшей главой МСЭК Хмельницкой области Татьяной Крупой должны были очень быстро отчитаться о проведенной работе. Говорит, что еще лет 5 – 10 назад это была классическая история о чиновниках (договориться о получении инвалидности для выплат).

"Эта система работала десятилетиями, там (в МСЭК – 24 Канал) даже работники не менялись. Уже МСЭК отменили, вместо них ввели ЭКОПФЛ, изменился порядок проверки людей и установления для них групп инвалидности. Еще рано говорить о результатах, потому что только 1,5 года работает новая система, но точно положительным является то, что весь этот процесс удалось расшевелить. Это следствие огромной и публичной истории", – подчеркнула Родак.

Задержание Крупы: что ГБР обнаружило тогда у чиновницы?

Напомним, что осенью 2024 года набрала огласку история вокруг тогдашней руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновницы и ее близких родственников. В ее рабочем кабинете тогда обнаружили 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки людей с фиктивными диагнозами.

Во время обысков дома у чиновницы и ее родственников работники ГБР нашли 5,2 миллиона долларов, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, брендовые украшения и драгоценности. Работники ГБР задержали и сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

Правоохранители обнаружили, что семья Крупы владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 миллионов гривен, гостинично-ресторанным комплексом в парке Хмельницкого. За рубежом в собственности ее родственников недвижимое имущество в Турции, Австрии, Испании. Все эти состояния Крупа не внесла в свою декларацию.

На фоне скандала в середине октября президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание СНБО по ситуации с МСЭК и оформлением фальшивых инвалидностей. Впоследствии ввел в действие решение Совета нацбезопасности по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК.