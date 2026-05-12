Расследование провели журналисты NGL.media.

Смотрите также Процедура ВВК меняется: где можно пройти военный медосмотр

Что известно о массовом восстановлении инвалидности в Хмельницкой области?

Напомним, что в 2024 году была задержана руководительница Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа. После этого начались массированные проверки должностных лиц и правоохранителей, которые получали пенсии по инвалидности.

Тогда во время обысков у Крупы было обнаружено около 6 миллионов долларов наличными, а также недвижимость в Киеве, Львове, Испании, Австрии и Турции и средства на зарубежных счетах. Уже после этого журналист Юрий Бутусов обнародовал список из 50 прокуроров Хмельницкой области, которым МСЭК под руководством Крупы установила инвалидность II группы.

По данным журналистов-расследователей, уже 32 из 50 уже обратились в Хмельницкий окружной административный суд. Из них 18 уже получили положительные решения суда и восстановили инвалидность. Еще пятерым суд подтвердил законность отмены этого статуса.

NGL.media пишет, что суды в основном поддерживали прокуроров из-за нарушения процедуры во время проверок. В частности, судьи отметили, что письма ГБР или НАБУ не могут считаться надлежащим основанием для начала проверки инвалидности.

Часть решений об отмене инвалидности принимали заочно или без надлежащего информирования прокуроров о проведении проверок. Отдельные прокуроры заявляли, что лично прибывали в Днепр, чтобы пройти проверки, однако решение о лишении инвалидности уже были приняты без их участия.

Заметим, что прокуроры с инвалидностью I или II группы, кроме зарплаты, получают пенсию в размере 60% должностного оклада.

Базовый оклад прокурора окружной прокуратуры сейчас составляет 52,5 тысячи гривен, поэтому пенсия по инвалидности будет достигать почти 30 тысяч гривен. Правда, существует ограничение на пенсии, которые не должны превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В этом году – это 25 950 гривен.

– отмечают журналисты.

Расследование о восстановлении инвалидности в Хмельницкой области: смотрите видео NGL.media

Какие детали коррупционного дела Татьяны Крупы?

Правоохранители подозревают руководительницу Хмельницкого областного МСЭК и ее семью в незаконном обогащении.

Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с половиной миллиона долларов США.

Во время обысков у Крупы и ее родственников правоохранители обнаружили 6 миллионов долларов наличными. Семья экс-руководителя МСЭК владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 миллионов гривен, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тысячи квадратных метров в одном из парков Хмельницкого

Именно после ареста Крупы стало известно, что немалое количество прокуроров Хмельницкой области имеет фейковую инвалидность.

Поддельные медицинские документы с именами мужчин с фиктивными диагнозами чиновница хранила прямо в рабочем кабинете. С административных должностей уволили 16 прокуроров, которые имели статус лиц с инвалидностью.

В октябре 2024 года Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Крупы в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 500 миллионов гривен.