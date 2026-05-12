Розслідування провели журналісти NGL.media.

Що відомо про масове поновлення інвалідності на Хмельниччині?

Нагадаємо, що у 2024 році було затримано очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Після цього розпочались масовані перевірки посадовців та правоохоронців, які отримували пенсії з інвалідності.

Тоді під час обшуків у Крупи було виявлено близько 6 мільйонів доларів готівкою, а також нерухомість у Києві, Львові, Іспанії, Австрії та Туреччині та кошти на закордонних рахунках. Вже після цього журналіст Юрій Бутусов оприлюднив список із 50 прокурорів Хмельниччини, яким МСЕК під керівництвом Крупи встановила інвалідність ІІ групи.

За даними журналістів-розслідувачів, вже 32 із 50 уже звернулися до Хмельницького окружного адміністративного суду. З них 18 вже отримали позитивні рішення суду та поновили інвалідність. Ще п'ятьом суд підтвердив законність скасування цього статусу.

NGL.media пише, що суди здебільшого підтримували прокурорів через порушення процедури під час перевірок. Зокрема, судді зазначили, що листи ДБР або НАБУ не можуть вважатись належною підставою для початку перевірки інвалідності.

Частину рішень про скасування інвалідності ухвалювали заочно або ж без належного інформування прокурорів про проведення перевірок. Окремі прокурори заявляли, що особисто прибували до Дніпра, аби пройти перевірки, однак рішення про позбавлення інвалідності вже були прийняті без їхньої участі.

Зауважимо, що прокурори з інвалідністю I або II групи, окрім зарплати, отримують пенсію у розмірі 60% посадового окладу.

Базовий оклад прокурора окружної прокуратури зараз складає 52,5 тисячі гривень, тож пенсія з інвалідності сягатиме майже 30 тисячі гривень. Щоправда, існує обмеження на пенсії, які не мають перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. Цього року – це 25 950 гривень.

– зазначають журналісти.

Які деталі корупційної справи Тетяни Крупи?

Правоохоронці підозрюють очільницю Хмельницького обласного МСЕК та її родину у незаконному збагаченні.

Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з половиною мільйону доларів США.

Під час обшуків у Крупи та її родичів правоохоронці виявили 6 мільйонів доларів готівкою. Родина екскерівниці МСЕК володіє 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького

Саме після арешту Крупи стало відомо, що чимала кількість прокурорів Хмельниччини має фейкову інвалідність.

Підроблені медичні документи з іменами чоловіків з фіктивними діагнозами чиновниця зберігала просто у робочому кабінеті. З адміністративних посад звільнили 16 прокурорів, які мали статус осіб з інвалідністю.

У жовтні 2024 року Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для Крупи у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі в понад 500 мільйонів гривень.