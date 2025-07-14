Татьяна Васильевна Крупа руководила Хмельницким МСЭК с 2008 года. Их семью и прежде всего Крупу подозревают в незаконном обогащении, ведь во время обысков у нее и ее родственников только наличными были найдены почти 6 миллионов долларов в разных валютах. Чтобы собрать такую сумму, женщине с зарплатой, согласно декларации, в 660 тысяч гривен в год нужно было бы работать около 372 лет.

Уже 9 месяцев Татьяна Крупа находится под подозрением в СИЗО. На судебных заседаниях она отрицает наличие у нее всех найденных активов и просит суд выпустить его под домашний арест.

Что известно сейчас в деле скандальной экс-главы Хмельницкого МСЭК, какие схемы незаконного обогащения изучает следствие и что удалось узнать во время личного общения с Татьяной Крупой и ее адвокатами – читайте в проекте "Где они?" на 24 Канале.

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Сколько денег нашли у семьи Крупы?

Напомним, из материалов досудебного расследования следует, что 3 октября 2024 года правоохранители изъяли:

в гостиной комнате квартиры Татьяны Крупы – 106,1 тысячи долларов, 6,7 тысячи евро и 67,5 тысячи гривен;

в гардеробной, где размещался сейф, – 315,9 тысячи долларов и 25,4 тысячи евро;

в спальне мужа подозреваемой Владимира Крупы – 253,1 тысячи долларов, 70 тысяч евро и 143 тысячи гривен;

в еще одной спальне – 2,5 миллиона долларов, 37,8 тысячи евро и 702 тысячи гривен;

В ГБР отметили, что правоохранители находили деньги по всей квартире. Они были в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные проекты. В рабочем кабинете Татьяны Крупы нашли 100 тысяч долларов, ряд поддельных медицинских документов и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Что происходит по делу Татьяны Крупы: смотрите видео

Также во время следственных действий чиновница якобы пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Кроме наличных и украшений, правоохранители в октябре 2024 года обнаружили, что семье топ-чиновницы принадлежат немалые состояния и много недвижимости в Украине и за рубежом. Так, семья Крупы владеет:

30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве;

9 элитными автомобилями;

корпоративными правами на 48 миллионов гривен;

гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тысячи кв.м в одном из парков Хмельницкого.

За рубежом в их собственности есть недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также накопила почти 2,3 миллиона долларов США. Хотя Татьяна Крупа отрицает наличие у нее такого состояния.

Следствие установило: главный врач Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, которая с декабря 2020 года также является депутатом Хмельницкого областного совета, могла незаконно обогатиться на более 137 миллионов гривен. При этом в материалах отмечается, что расследование незаконного обогащения продолжается с целью установления его действительных объемов, которые могут оказаться гораздо больше.

Всего в результате обысков 3 октября 2024 года обнаружили и изъяли наличности и активов на 164,3 миллиона гривен. Это из квартиры и кабинета, что собственно, в разы превышает установленный законом предел для определения незаконного обогащения.

В своей декларации за 2023 год Татьяна Крупа указала, что вместе с мужем заработали чуть меньше 3,5 миллиона гривен. Более миллиона – она, и почти 2,4 миллиона – ее муж, а также задекларировала денежные активы на более 23 миллионов гривен. То есть официальные доходы значительно меньше найденных активов. Эти цифры также повторяются за первую половину 2024 года, то есть никаких резких изменений в доходах у них не было.

Следствие утверждает, что законность происхождения найденных средств Татьяна Крупа не смогла подтвердить. Но позиция защиты сейчас следующая: деньги принадлежали не ей, а подозрения против нее, несмотря на обыски – не обоснованы. При этом согласно протоколу осмотра, часть денежных средств, а именно долларов США и евро, изъяли среди медицинских документов третьих лиц о направлении на МСЭК, которые были в отдельных пакетах и конвертах.

Решением суда досудебное расследование в отношении Татьяны Крупы продлили до октября 2025 года, а это означает, что следователи ищут.



Те самые мешки с полмиллиона долларов / Радио Свобода

Крупа и ее семья пачками вывозили деньги за границу

Среди всего прочего, у Татьяны Крупы нашли квитанцию на 590 тысяч долларов США, которые она держала на счету в польском банке. По курсу на конец 2023 года, это еще более 22 миллионов гривен. От нее дорога повела расследование дальше – семейной схеме вывоза денег за границу.

В апреле 2025 года польские правоохранители открыли уголовное производство против Татьяны Крупы. Она могла вывозить в Польшу миллионы гривен, нажитые на коррупции. Заместитель окружного прокурора Варшавы направил в Офис генпрокурора ходатайство о передаче уголовного производства. После этого правоохранители открыли производство о легализации доходов, полученных преступным путем, которое объединили с расследованием о незаконном обогащении семьи Крупы.

К сожалению, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре нам не смогли предоставить детали, ведь подробности вероятных преступлений Татьяны Крупы подпадают под категорию информации с ограниченным доступом. Поэтому мы пользовались судебными материалами.

Из них известно, что по версии следствия, главный врач из Хмельницкого, вместе с родственниками в течение двух лет устраивали "туры" в Польшу и везли через границу "скромную" наличность – пачками. А главное – вывоз не прекратился даже после объявления ей подозрения 5 октября 2023 года. С 29 мая 2022 года по 17 октября 2024-го чемоданы с кэшем путешествовали через украинско-польскую границу чаще, чем туристы в Карпаты.

3 октября 2024 года, во время проведения обыска в уголовном производстве, также изъяли справку о зачислении 590 тысяч долларов США на счет в банке Республики Польша Pekao, открытый на имя Татьяны Крупы.

А во время проведения осмотра документов 18 ноября 2024 года установили также сведения о снятии наличных с терминала в июле-августе 2022 года путем проведения 69 банковских операций по снятию средств в сумме 100 тысяч гривен каждая.

Так, по документам суда, деньги семьи Крупы оседали в банках Австрии, Польши и Швейцарии. Например, в папке "Австрия банки", которую изъяли во время обыска в офисных помещениях, содержатся документы по зарубежным счетам подозреваемой: квитанции/расписки о покупке валюты, ее вывод, две декларации о перемещении наличных, документы о страховании вклада и рукописные записи. По состоянию на 17 июня 2022 года совокупная сумма средств семьи Крупы в иностранных банках составляет 269 850 евро.

Правоохранители считают, что эти деньги появились у врача благодаря незаконным схемам.

Что нашли в камере Татьяны Крупы?

В последнем постановлении Апелляционной палаты ВАКС отмечают, что по данным Государственной таможенной службы Украины в течение 2021 – 2024 годов при пересечении государственной границы Украины Татьяна Крупа задекларировала валютные ценности суммой 51 тысяча долларов США и 7 тысяч евро. А в целом Татьяна Крупа, ее муж и невестка в течение 2022 – 2023 годов задекларировали ввоз на территорию ЕС валютных ценностей на общую сумму 1 миллион 307 тысяч долларов США и 26 тысяч евро.

В судебном постановлении указано, что у следствия обнаружили данные, свидетельствующие о том, что эти лица размещали в Австрии и Польше или перемещали в ЕС активы по меньшей мере в сумме 2,9 миллиона долларов США и 476 тысяч евро. Возникает вопрос – а что с этими деньгами сейчас? У правоохранителей есть предположение, что "замести следы", закрывая зарубежные счета, Татьяна Крупа пыталась прямо с камеры.

Так, по состоянию на декабрь 2024 года счет был закрыт, но вот каким образом? Ведь бывшая депутат уже находилась за решеткой. Однако защита это тоже отрицает. Момент интересный, ведь в судебных материалах речь идет о повторном обыске в камере Татьяны Крупы. А значит были и предыдущие, и нарушения тоже?

Мы обратились с запросом в Киевский СИЗО, но и здесь нам не смогли ответить на вопрос о нарушении фигуранткой порядка содержания, и откуда у нее те мобильные аппараты. Однако из открытых источников известно, что в последний раз у Татьяны Крупы изъяли аж 3 мобильных: один в руках, два на спальном месте.

Во время изъятия телефона Татьяна Крупа хотела удалить с него информацию. Вероятно, это может свидетельствовать, что Крупа дистанционно управляла банковскими счетами за рубежом. Защитники госпожи Татьяны не комментируют запрещенные в СИЗО телефоны. Как и сама Татьяна Крупа, которая отказалась от комментария.



Заседание по делу о взяточничестве Татьяны Крупы / Скриншот с видео

О выезде за границу и связях с таможней

Вопрос о состоянии здоровья тоже не случайный, именно этот аргумент использует защита, чтобы добиться изменения меры пресечения Татьяне Крупе. По утверждению адвокатов, пребывание под стражей негативно влияет на самочувствие фигурантки. Якобы пребывание в течение 8 месяцев в СИЗО – слишком строгая мера пресечения. В качестве альтернативы предлагают перемещение в арендованную квартиру неподалеку НАБУ.

В то же время прокурор отметил, что врачи в заключении не вынесли противопоказаний для фигурантки непосредственно в СИЗО. А насколько наличие квартиры напротив НАБУ гарантирует наличие Татьяны Крупы в Украине – это все же вопрос. Прокурор свои сомнения подкрепляет связями экс-главы МСЭКа в таможне.

Адвокаты Татьяны Крупы это доказательство тоже опровергают: зачитали на заседании переписку, которая, по мнению защиты, нивелирует аргументы следствия. Говорится о переписке с племянницей Татьяны Крупы, Ирины Бойцун, которая якобы просила Татьяну о помощи, чтобы остаться на желаемой руководящей должности на таможне.

Защита настаивает, что Ирина Бойцун не получила должность, с которой якобы просила помочь. А это, по мнению защиты, свидетельствует об отсутствии связей по которым настаивает прокурор.

Ирина Степановна Бойцун действительно сейчас работает заместителем начальника управления контроля таможенных платежей Тернопольской таможни, что указывает в годовой декларации. При том, что год назад была начальником управления таможенных платежей, контроля таможенной стоимости и таможенно-тарифного регулирования, а до этого главным государственным инспектором сектора проведения таможенного аудита той же таможни. И, честно говоря, на карьерное восхождение на вершину пока это не похоже.

Декларация Ирины Бойцун / Скриншот из видео

Однако Высший антикоррупционный суд в своем постановлении пишет, что следователи нашли гораздо больше: среди прочего чаты с учетными записями, которые свидетельствуют о ее связи с работниками ГБР, руководством прокуратуры области и работниками таможни, соответственно. Также в переписке содержалось заявление судьи Хмельницкого апелляционного суда на имя Министра здравоохранения о разрешении на выезд за пределы Украины с целью лечения.

С этим возникла тоже интересная история: Татьяна Крупа утверждает, что занимая должность депутата областного совета выехала в Турцию на лечение. Но следователи убеждены: она была там для отдыха, а документы о состоянии здоровья сфальсифицировала, потому что не имела права на зарубежный вояж как чиновница. Это не краеугольный факт, но, вероятнее всего, еще один мазок, к общей картине.

Сколько прокуроров уволили после скандала с фейковыми инвалидностями?

Теперь вспомним более важную деталь – часть денег нашли фактически приложенными к личным делам, которые должна была рассматривать врач. Допустим, это странное совпадение, но одновременно после ареста Татьяны Крупы, оказывается, что едва ли не весь прокурорский состав Хмельницкой области имеет фейковую инвалидность. По данным следствия, в рабочем кабинете чиновница хранила поддельные медицинские документы с именами мужчин с фиктивными диагнозами.

Сторона обвинения по делу Татьяны Крупы уже начала расследование по части 3 статьи 368 УК в рамках версии следствия о получении подозреваемой неправомерной выгоды именно за предоставление положительного решения по установлению лицам группы инвалидности. В рамках этого уголовного производства расследуют обстоятельства совершения Татьяной Васильевной и других уголовных правонарушений.

Сейчас 37 прокуроров органов прокуратуры Хмельницкой области имеют статус лица с инвалидностью, по официальным данным органа. Из прокуратуры Хмельницкой области после скандала с массовым оформлением справок с фиктивными диагнозами и до сих пор уволили 12 прокуроров, которые имели статус лиц с инвалидностью. То есть в период с октября 2024 года по июнь 2025 года.

Также в ответ на запрос 24 Канала в прокуратуре Хмельницкой области сообщили, что с административных должностей уволили 16 прокуроров, которые имели статус лиц с инвалидностью. Однако параллельно с этим там отметили, что Хмельницкая областная прокуратура не располагает данными о получении прокурорами фиктивных справок об инвалидности, на основании которых они получали пенсии.

В Минздраве на запрос о проведенных проверках должностных лиц и отмене решений МСЭК нам до сих пор не ответили. Об этом Минздрав отчитывался в открытых источниках в феврале 2025 года. Тогда для проверки сформировали перечень из 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов, а 281 принятое ранее решение МСЭК – отменили.

Далее произошло очень интересное совпадение, уже после того, как проект "Где они?" направил запрос с вопросами о таких проверках. Вместо ответа появилась публикация на сайте, датированная 1 июля. В материале сообщили, что Центр оценки функционального состояния лица уже рассмотрел 1692 дела. Еще 423 человек вызвали на дообследование для уточнения функционального состояния.

По результатам проверки, 445 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам отменены. Можем сделать вывод, что Минздрав либо делает отчеты только раз в полгода о скандале всеукраинского масштаба, либо в ответ на запросы, что на деле – остаются без ответа.

Как муж и сын Крупы могли ей помогать?

При этом защита утверждает, что все деньги, найденные в квартире Татьяны Крупы принадлежат ее мужу. Говорят, эти средства являются продуктом бизнеса, а не незаконного обогащения. Но источник этих доходов Владимир Крупа и адвокаты суда не раскрывают. Говорят только, что он смолоду осуществлял предпринимательскую деятельность, ездил в Китай и накапливал, а все детали указаны в одном из протоколов.

Однако бизнес Владимира Крупы без конкретных источников дохода совсем не объясняет кучу наличных, что вываливалась из шкафов, тумбочек, столов и так игриво лежала на кровати. А господин Владимир оказывается только сейчас решился дать показания, хотя напомним, что обыски прошли в прошлом октябре.

Что-то не сходится пока и в цифрах, ведь в квартире семьи Крупы нашли почти 6 миллионов долларов всего, на банковские счета за рубежом выведено почти 3 миллиона, как отмечается в материалах дела. В качестве примера, протокол осмотра банковских документов датирован апрелем 2025 года, предоставленных адвокатами Татьяны и Владимира.

Впрочем, даже если все деньги, найденные в доме экс-руководительницы Хмельницкого МСЭК принадлежали ее мужу, то история с прокурорами никуда не исчезает. Более того, и имущественный вопрос так просто не закроешь, так как следствие считает, что множество активов семьи Татьяны Крупы – приобретены благодаря результатам именно ее незаконного обогащения. Всего правоохранители арестовали более 150 объектов недвижимого имущества семьи Крупы.

Напомним, что в октябре прошлого года ГБР заявило о разоблачении на незаконном обогащении не только руководительницы Хмельницкого МСЭК Татьяны Крупы, а и ее сына Александра, который занимал руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Какое интересное совпадение: сын фигурантки дела о колоссальном взяточничестве на инвалидности, следствием которого стали еще и неправомерные выплаты на миллионы гривен, возглавлял областной Пенсионный фонд. Его также обвиняют в незаконном обогащении по общей схеме с матерью.

После скандала Александр Крупа уволился с должности по собственному желанию, о чем свидетельствуют и декларации чиновника. Вместо него временно исполняющей обязанности председателя стала его первый заместитель Мария Квяткивская. Более того, сын скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК начал распродавать бизнес в Украине, в частности две строительные компании.

В ноябре 2024 года владельцем ООО "Вест-Эстейт" вместо Александра Крупы стал хмельницкий предприниматель Петр Быцик. А 9 октября владельцем доли Крупы в ООО "Эстейт Плюс" стал киевлянин Евгений Близнюк, еще 50% в этой компании по-прежнему принадлежит другому киевлянину – Александру Олейнику.

Правда, у Александра остаются 50% собственности в семейной компании "Солар-Инвест", которая, кстати, и привела правоохранителей в долларовые ящики Крупы. И деньги которой, по версии Владимира Крупы, среди прочего, хранились у них дома. Компанию они основали всей семьей в 2006 году, Александр там работал также финдиректором.

Однако в начале этого года оказалось, что ему нужны средства на жизнь, по крайней мере по словам адвокатов. Хотя в декабре 2024 года ВАКС отменил арест банковского счета в "Ощадбанке" сына Татьяны Крупы на 700 тысяч гривен. Адвокат Александра Крупы, Иван Костюк, тогда заявил, что этот счет "использовался для получения зарплаты", общая сумма которой с 2022 по 2024 годы составляет примерно 900 тысяч гривен.

Кроме того, Костюк отметил, что у Крупы есть несколько солнечных электростанций, которые приносят доход по "зеленому тарифу" в размере около 800 тысяч гривен. Адвокат утверждал, что банковский счет Александра Крупы не может быть связанным с возможным незаконным обогащением его матери.



Александр Крупа / Пенсионный фонд Хмельницкой области

В то же время прокурор считал, что средства на этом счете являются вещественными доказательствами по делу, а значит, существуют основания для наложения ареста. При этом он признал, что часть этих средств действительно составляет начисленную заработную плату.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Александра Крупы, приняв решение об отмене ареста его банковского счета. А через месяц после этого Александру Крупе понадобилось и другое имущество, выведенное из-под ареста.

Начинать здесь стоит с общих масштабов имущества, принадлежащего семье Татьяны Крупы и, по мнению следствия, приобретенного путем незаконного обогащения. По основной версии – сын, муж, невестка, сестра и мать невестки способствовали противоправной деятельности подозреваемой путем приобретения активов и оформления имущества на близких родственников Крупы. Количество земельных участков и недвижимости впечатляет.

Напомним, вместе с мужем бывшая председатель МСЭК Хмельницкой области владеет 16 домами общей площадью 292,6 кв. м (квадратных метров в целом для 16 домов мало, но именно такова официальная информация), тремя квартирами общей площадью 321,4 кв. м в Хмельницком и 40 земельными участками общей площадью 33,5 га. Склонность к роскошной жизни семейства Крупы подчеркивает наличие Porsche Cayenne 2019 года стоимостью 2,5 миллиона гривен. У других родственников – не намного меньше.

Следствие считает что совокупный доход членов семьи Татьяны Васильевны не мог обеспечить приобретение всего этого имущества. Исследование проводили с 1998 по 2024 год. И без согласия членов семьи такая схема невозможна. Более того, часть капитала могли конвертировать как раз в тот самый бизнес. Перевести в уставный капитал компании "Солар-Инвест".

Однако адвокаты семьи ходатайствуют о снятии ареста с имущества, потому что, по мнению защиты, отсутствуют доказательства преступления Татьяны и не доказана принадлежность к эпизодам "Солара" или официальных счетов. А имущество сына Александра вообще приобретено до скандала с матерью и приобретения ею депутатского статуса – до 7 декабря 2020 года. И, конечно же, тезис защиты, якобы Татьяна Крупа не пользовалась имуществом своих родственников.

Из интересного, Александр Крупа вместе с женой приобрели дискоклуб, с которого тоже желают знать арест. Относительно доходов господина Александра, то за 2024 год он заработал почти 18 миллионов гривен, получив дивиденды с компаний, от которых избавился, и деньги за проданные корпоративные права. Предоставлял имущество в аренду вместе с заработком на солнечной энергии и продал движимого имущества на 3 миллиона.

В общую сумму прибыли мы посчитали и зарплату из Пенсионного фонда и "Солар-Инвест", а также проценты от нескольких банков Украины. учитывая источники дохода, сын Татьяны Крупы действительно пытался сбросить как можно больше имущества, но есть проблема – арестованное он продать не может.

В своей декларации Александр Крупа отмечает в своей собственности 3 квартиры, 23 земельных участка, 5 жилых домов и еще 2 недостроя. Его жена Екатерина – 5 участков, 4 дома и гараж. Не меньшее количество имущества арестовали у невестки, свахи и родной сестры Татьяны Крупы.

Еще одна схема Татьяны Крупы?

Главный вопрос, возникший у коллегии судей: зачем "клану Круп" домики на 12 – 14 квадратов и какие операции они собрались с ними срочно проводить? Здесь мы возвращаемся к компании "Солар-Инвест", которая занимается альтернативной энергетикой. Именно для развития бизнеса и скупали все это имущество.

В селе Соболевка у семьи Татьяны Крупы 8 домов и 9 земельных участков. 11 участков в селе Моломолинцы, 2 участка в селе Рудковцы, 6 участков вблизи Слободки Рыхтовской, 3 – в Москалевке и еще один участок в селе Адамовка. У сына супругов Александра Крупы, есть участок в селе Карповцы и еще 7 – в селе Шумовцы. На них построено 5 домов. Почти все дома семьи Круп в Волице – площадью от 15 до 25 кв. м.

Если простым языком, то использование мелких участков позволяет зарегистрировать их как частные СЭС и продавать электроэнергию по более выгодному тарифу. Реально за этими кусками земли может стоять одна большая компания, которая оформляет их на номинальных владельцев, например всю родню.

Дело в том, что в Украине действует "Зеленый тариф" – специальная государственная программа, позволяющая владельцам частных домохозяйств продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, таких как солнце или ветер, в общую энергосеть по фиксированному тарифу, который значительно превышает рыночную цену электроэнергии.

Производство электроэнергии из энергии солнечного излучения частными домохозяйствами осуществляется без соответствующей лицензии. Это своеобразная "серая зона" украинского энергетического законодательства, которая формально не нарушает правила, но фактически использует государственную поддержку частных СЭС в коммерческих целях.

Кроме этого, земельный налог в Украине рассчитывается пропорционально площади участка. Таким образом, если установить солнечные панели на минимально необходимой территории – налог будет меньше. Также налоговые ставки отличаются в зависимости от того, какое целевое назначение имеет участок. Для ведения личного хозяйства или застройки – могут действовать льготные ставки.

В то же время адвокат защиты Татьяна Видай утверждает, что "Солар-Инвест" непричастно к указанным махинациям. Официально основные виды деятельности компании: передача, распределение и торговля электроэнергией, а также предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

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Следствие утверждает, что фактически эти активы приобрела Татьяна Крупа и оформляла право собственности на своих родственников. Ведь, по подсчетам ГБР и прокуратуры, совокупный размер доходов Татьяны и ее родственников, начиная с 1998 года по 2 квартал 2024 года, не соответствует стоимости зарегистрированного в 2020 – 2024 годах имущества и объективно не обеспечил бы возможность его приобретения.

Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, и ее муж в течение этих лет получили совокупный официальный доход 37 миллионов 713 тысяч 368 гривен. Ее сын и невестка в течение 2005 – 2024 годов – 41,41 миллиона гривен. Это меньше, чем сумма наличных, которую изъяли во время обысков у семьи и подконтрольных им предприятиях. Адвокаты же утверждали на заседании, что почти все имущество приобретено до периода, который является предметом расследования, и даже до того как в декабре 2020-го Татьяна Крупа стала депутатом.

В конце концов коллегия судей приняла решение из всего арестованного вернуть невестке Крупы, Екатерине, один земельный участок, а сестре Татьяны из-под ареста высвободили квартиру.

Сколько же имущества "клана Крупы" под арестом?

В судебных документах указано, что сейчас арест наложен не на все движимое и недвижимое имущество подозреваемой и членов ее семьи, а только на приобретенное ими с 3 ноября 2020 года. Следовательно, не арестованными являются более 30 объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемой и членам ее семьи.

Вместе с тем, арест наложен: на наличные средства, изъятые 3 октября 2024 года в ходе обысков у Татьяны Крупы и связанных с ней физических и юридических лиц, семьи, и имущество связанных с ними предприятий. Всего это 57 объектов: 16 объектов недвижимости, 8 автомобилей, 33 земельных участка.

Также арест наложили на имущество Татьяны, ее мужа, сына, невестки, мать невестки, сестры подозреваемой, и родной сестры мужа – всего на 78 объектов недвижимости, 5 автомобилей, корпоративные права одного общества, и банковские счета.

По последнему решению ВАКС Татьяна Крупа будет находиться в СИЗО до 7 сентября 2025 года включительно. Но размер залога стремительно тает: с первоначальных 500 миллионов до 112, а затем и до 56, актуальных сегодня. Это почти в 9 раз меньше! Такого результата удалось достичь благодаря тому, что сторона защиты постоянно ходатайствует об уменьшении суммы, потому что она якобы является непомерной для Татьяны Крупы.

Сторона защиты обращала внимание, что часть активов фигурантки и ее близких лиц пока арестованы, что не позволяет их реализовать для внесения залога. И якобы за то время, что Татьяна в СИЗО, если бы могли, то залог бы уже внесли. Впрочем, суд не поверил в искренность намерений Татьяны Крупы сидеть под домашним арестом.