Обжалование решения ВВК: основания, порядок обжалования и как проходит комиссия

Выводы военно-врачебной комиссии могут существенно влиять на дальнейшую службу военнослужащего, в частности определять степень годности или связь ранения со службой. Законодательство предусматривает четкий порядок прохождения ВВК и механизмы обжалования ее решений.

Как работает комиссия?

Решение военно-врачебной комиссии, в частности относительно пригодности к военной службе или обстоятельств ранения или заболевания, могут быть обжалованы военнослужащим в определенном законом порядке, сообщает Министерство юстиции. В материале разъясняем, кто направляет на ВВК, для чего проходят комиссию и как действовать в случае несогласия с ее выводами.

Направление на медицинский осмотр военнослужащих осуществляют прямые командиры от уровня командира отдельной части и выше, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, руководители учреждений здравоохранения по месту лечения, органы военного управления, Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, а также органы прокуратуры, следователи и суды.

Для прохождения ВВК военнослужащий подает направление, медицинскую книжку, документ, удостоверяющий личность или военный билет, фотографию размером три на четыре сантиметра без головного убора (в случае амбулаторного осмотра), служебную и медицинскую характеристики. Если осмотр проводится в связи с ранением, травмой, контузией или увечьем, дополнительно подается справка об обстоятельствах их получения.

Прохождение военно-врачебной комиссии необходимо для предоставления отпуска для лечения, установления связи ранения с условиями его получения, определения дальнейшей годности к службе, а также для фиксации актуального состояния здоровья и диагнозов.

Постановление ВВК действует в течение двенадцати месяцев с даты медицинского осмотра. Выводы о непригодности к военной службе или непригодности с переосвидетельствованием через шесть–двенадцать месяцев подлежат немедленному исполнению.

Как подать на обжалование решения ВВК?

Обжаловать решение военно-врачебной комиссии можно в досудебном или судебном порядке. В досудебном порядке жалобы на постановления ВВК районных или городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки подаются в областные или Киевского городского ВВК, а решение областных комиссий – в штатные военно-врачебные комиссии или Центральной военно-врачебной комиссии. Постановления Центральной военно-врачебной комиссии могут быть обжалованы только в суде.

Для досудебного обжалования необходимо подать заявление о пересмотре постановления и добавить все медицинские документы, выданные комиссией, четко обосновав основания несогласия с решением.

Судебное обжалование осуществляется в порядке административного судопроизводства. Срок обращения в суд составляет три месяца со дня получения решения высшей военно-врачебной комиссии или шесть месяцев со дня вынесения обжалуемого постановления, если досудебный порядок не применялся.

