Фиктивный брак в Украине: когда признают недействительным и какие это имеет последствия

В Украине брак признается исключительно после государственной регистрации и создает для супругов взаимные права и обязанности. В то же время закон предусматривает возможность признания брака фиктивным и недействительным по решению суда.

В каких случаях брак могут признать не действительным?

Брак в Украине – это семейный союз женщины и мужчины, зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Именно государственная регистрация является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов. В то же время брак не может быть основанием для предоставления льгот или ограничения прав и свобод, гарантированных Конституцией и законами Украины.

Перед регистрацией орган государственной регистрации актов гражданского состояния обязан ознакомить молодоженов с их правами и обязанностями как будущих супругов и родителей, а также предупредить об ответственности за сокрытие препятствий к заключению брака.

Однако не все браки заключаются с намерением создать семью. В некоторых случаях лица преследуют имущественную или иную выгоду – например, для получения гражданства или вида на жительство, оформления имущества, избежание определенных ограничений или обязательств.

В соответствии со статьей 40 Семейного кодекса Украины брак, заключен без намерения создания семьи и приобретения прав и обязанностей супругов, является фиктивным. Такое отсутствие намерения может быть как у обоих лиц, так и только у одного из супругов, если другой искренне считал союз настоящим.

Фиктивный брак может быть признан недействительным по решению суда. В таком случае он считается недействительным со дня государственной регистрации. На основании судебного решения орган государственной регистрации актов гражданского состояния аннулирует актовую запись о браке и изымает соответствующее свидетельство. Если документ не возвращен, информация об утрате его силы публикуется на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Обратите внимание! Верховный Суд в своих разъяснениях обращал внимание, что при установлении фиктивности учитывается не только формальный факт регистрации, но и реальные обстоятельства супружеской жизни: совместное проживание, ведение хозяйства, забота друг о друге, рождения детей. Если на момент рассмотрения дела будет доказано, что супруги фактически создали семью, брак не может быть признан недействительным.

Какие правовые последствия фиктивного брака?

Брак, признан недействительным, не создает для сторон прав и обязанностей супругов. Имущество, приобретенное за время такого союза, считается общей долевой собственностью, а размер долей определяется в зависимости от вклада каждого лица.

Суммы алиментов, уплаченные в пределах недействительного брака, могут подлежать возврату, но не более чем за последние три года. Лицо, которое поселилось в жилье другого в связи с таким браком, не приобретает права на проживание и может быть выселено. Также изменение фамилии в связи с недействительным браком считается такой, что не имеет достаточного правового основания.

В то же время закон защищает добросовестную сторону. Если человек не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, он имеет право на раздел имущества как общей совместной собственности, на проживание в жилье, на алименты и на сохранение выбранной фамилии.

Отдельно законодательство предусматривает, что лица, брак между которыми признан недействительным, не имеют права на наследование друг после друга по закону. Однако суд может признать право на наследство за тем из супругов, кто не знал о препятствиях к регистрации.

Юристы также предостерегают, что фиктивный брак может использоваться как способ совершения уголовных преступлений, в частности мошенничества или уклонения от призыва по мобилизации. В таких случаях наступает ответственность по нормам Уголовного кодекса Украины.

