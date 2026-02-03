Закон об административной процедуре: как и когда можно обжаловать решения госорганов

Каждое лицо имеет право обжаловать решения, действия или бездействие административных органов. Такие гарантии закреплены статьей 18 Закона Украины "Об административной процедуре".

Как обжаловать действия админорганов?

Закон Украины "Об административной процедуре" гарантирует гражданам право на обжалование решений, действий или бездействия административных органов как в административном порядке, так и в суде. В соответствии со статьей 18 закона, защита прав возможна на любом этапе административной процедуры.

Административные органы обязаны сообщать лицам о способе, порядок и сроки обжалования административных актов, которые негативно влияют на их права, свободы или законные интересы. В таких актах должна указываться полная информация для подачи жалобы, в частности наименование и местонахождение органа, рассматривать жалобу, а также вид суда, к которому можно обратиться.

Процедура обжалования распространяется не только на окончательные решения, но и на отдельные процедурные решения, действия или бездействие административных органов, сообщают в Министерстве юстиции Украины. Жалобы на такие процедурные решения могут рассматриваться еще до принятия административного акта, что позволяет защитить права заявителя на ранних стадиях производства.

Закон также предусматривает, что срок подачи жалобы не считается пропущенным, если административный орган не указал в решении порядок и сроки его обжалования. Это усиливает ответственность органов власти и гарантирует лицам право на справедливое и доступное рассмотрение.

Обратите внимание! Кроме того, административные органы должны оперативно рассматривать жалобы на процедурные решения или действия, которые препятствуют началу производства или существенно влияют на ход дела. Такие нормы направлены на повышение прозрачности работы госорганов и обеспечение эффективной защиты прав граждан.

