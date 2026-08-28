В Ковеле ТЦК задержали невоеннообязанного: что известно об инциденте

В социальных сетях появилось видео из Волыни, на котором запечатлен очередной конфликт сотрудников ЦКК с гражданскими лицами. Что касается сотрудников центра комплектования, то против них был применен слезоточивый газ, когда произошла драка с молодым человеком.

В Ковеле произошел конфликт с ТЦК

Утром 28 августа сотрудники ТЦК и СП вместе с полицейскими в Ковеле остановили автомобиль для проведения мероприятий по оповещению. Выяснилось, что из трех граждан мобилизовать нельзя было ни одного, но конфликта избежать не удалось. Об обстоятельствах рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.

В сети писали, что сотрудники спровоцировали конфликт и при этом скрывали свои лица. Парень, которого они пытались отправить в ТЦК, говорил, что ему всего 22 года, поэтому задерживать его нельзя. Однако впоследствии грузовик, который остановили, наехал на сотрудника. Также в ходе конфликта был поврежден автомобиль группы оповещения.

В центре комплектования уточнили, что двое граждан объяснили, почему их нельзя мобилизовать – один оформил отсрочку, другой не имел украинского гражданства. Но третий, по словам сотрудников, не шел на контакт и пытался сбежать. Его остановили и отвели к служебному автомобилю.

Как подчеркнули в ТЦК, лица военнослужащих не были скрыты. Это также видно на видео. Однако тот факт, что задержанному парню не было 25 лет, выяснился позже. Сотрудники отметили, что ему следовало бы сразу назвать свои анкетные данные или предъявить военно-учетный документ. Тогда других вопросов не возникло бы.

В ходе данного инцидента водитель грузового автомобиля Renault Master совершил наезд на военнослужащего Ковельского РТЦК и СП. Военнослужащий обратился за медицинской помощью в городскую больницу. Кроме того, водитель грузовика повредил служебные автомобили ТЦК и полиции,

– добавили в терцентре.

В Ковеле мужчина пытался скрыться от ТЦК: смотрите видео

Только в помещении ТЦК мужчина подтвердил свой возраст, и сотрудники были вынуждены его отпустить. Правоохранители зафиксировали обстоятельства происшествия и нанесенный ущерб.

В свою очередь, в центре комплектования граждан призвали не провоцировать конфликты и не оказывать сопротивления. Ведь некоторые действия против сотрудников могут иметь уголовно-правовые последствия.

Напомним, в Одессе распространили видео, на котором мужчина в военной форме конфликтует с несовершеннолетним, хватает его за одежду и наносит удары. Инцидент произошел в Хаджибейском районе. Одесский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку. Там заявили, что насилие и превышение полномочий недопустимы.