У Ковелі стався конфлікт з ТЦК

Уранці 28 серпня службовці ТЦК і СП разом з поліціянтами в Ковелі зупинили авто для проведення заходів оповіщення. З'ясувалося, що з трьох громадян мобілізувати не можна було жодного, але конфлікту уникнути не вдалося. Про обставини розповіли у Волинському обласному ТЦК і СП.

У мережі писали, що службовці спричинили конфлікт і при цьому приховували свої обличчя. Хлопець, якого вони намагалися відправити до ТЦК, говорив, що йому лише 22 роки, тому затримувати його не можна. Проте далі вантажівка, яку зупинили, наїхала на службовця. Також в ході конфлікту було пошкоджено авто групи оповіщення.

У центрі комплектування уточнили, що двоє громадян розповіли, чому їх не можна мобілізувати – один оформив відстрочку, інший не мав українського громадянства. Але третій, за словами службовців, не йшов на контакт і намагався втекти. Його зупинили та відвели до службового авто.

Як наголосили в ТЦК, обличчя військовослужбовців не були приховані. Це також помітно на відео. Проте факт того, що затриманому хлопцю не було 25 років з'ясувався пізніше. Службовці зазначили, що йому варто було б одразу назвати свої анкетні дані чи пред'явити військово-обліковий документ. Тоді інших питань не виникло б.

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Під час даної ситуації водій вантажного автомобіля Renault Master здійснив наїзд на військовослужбовця Ковельського РТЦК та СП. Військовослужбовець звернувся за медичною допомогою до міської лікарні. Крім того, водій вантажного авто пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції,

– додали в терцентрі.

У Ковелі чоловік намагався втекти від ТЦК: дивіться відео

Лише в приміщенні ТЦК чоловік підтвердив свій вік і службовці були змушені його відпустити. Правоохоронці зафіксували обставини події та завдану шкоду.

Своєю чергою в центрі комплектування громадян закликали не провокувати конфлікти та не чинити опору. Адже деякі дії проти службовців можуть мати кримінально-правові наслідки.

Нагадаємо, в Одесі поширили відео, на якому чоловік у військовій формі конфліктує з неповнолітнім, хапає його за одяг і завдає ударів. Інцидент стався в Хаджибейському районі. Одеський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку. Там заявили, що насильство та перевищення повноважень є неприпустимими.