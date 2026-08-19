В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що розпочали перевірку.

Що відомо про обставини події?

Відеозапис конфлікту співробітники поліції виявили під час моніторингу соціальних мереж. За попередньою інформацією правоохоронців, подія сталася кілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік у військовій формі вступив у суперечку з неповнолітнім, хапав його за одяг та завдавав ударів. Поліцейські вже встановили особи обох учасників інциденту.

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею, яка передбачає відповідальність за побої. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, становить п'ять років позбавлення волі. Наразі триває слідство та встановлюються всі обставини події, а процесуальне керівництво у справі здійснює Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси.

Своєю чергою, керівництво Одеського обласного ТЦК та СП повідомило про призначення службової перевірки. У відомстві наголосили, що будь-які прояви насильства або перевищення повноважень є неприпустимими. У разі доведення вини військовослужбовця притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Також керівництво ТЦК закликало громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків до завершення службової перевірки.

Нагадаємо, на Одещині викрили масштабну схему незаконного примусу чоловіків до мобілізації. За даними ДБР, шестеро посадовців районного ТЦК залучили трьох представників громадської організації, які займалися пошуком і передачею інформації про чоловіків.

Слідство заявляє про незаконне утримання людей у приміщеннях ТЦК, фізичне насильство, залякування та психологічний тиск. Також зафіксували окремі випадки сексуального насильства.

Правоохоронці затримали дев'ятьох фігурантів. Під час обшуків вилучили, зокрема, гумові кийки та молотки. Усім повідомили про підозру, а суд обрав тримання під вартою без права застави. Розслідування триває.