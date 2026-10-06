Конкурсы для всех, преимущество – для ветеранов: получить работу в госорганах станет сложнее

Верховной Раде рекомендовали принять закон о конкурсном отборе на должности государственной службы. При подготовке проекта ко второму чтению разработчики дополнительно учли рекомендации Европейской комиссии относительно этих правовых изменений.

В Украине могут возобновить проведение конкурсов для кандидатов на государственные должности

Парламент на предстоящем заседании может принять во втором чтении и в целом законопроект №13478-1, который предусматривает возобновление конкурсов и совершенствование порядка поступления, прохождения и прекращения государственной службы. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил предложенные изменения. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект после доработки и учета рекомендаций Европейской комиссии будет содержать законодательные нормы для проведения открытых и прозрачных конкурсных отборов на должности государственной службы и работу в органах местного самоуправления.

Некоторые правила не изменились после первого чтения, поэтому в законопроекте речь идет о:

совершенствовании процедур поступления, прохождения и прекращения государственной службы;

введении приоритетного права для ветеранов войны на прием на работу в государственные органы.

После доработок в документ добавили нормы об объявлении конкурсов на вакантные должности. Актуальные предложения станут известны гражданам сразу после вступления закона в силу.

Также в соответствии с рекомендациями ЕС в Украине могут сократить сроки объявления конкурсов на должности, которые были заняты без прохождения конкурсного отбора во время военного положения.

Согласно предложениям, руководителю службы будет разрешено продлить пребывание сотрудника на должности, даже если он был назначен во время военного положения без конкурса. Однако главным условием станет получение им положительной оценки по результатам ежегодной аттестации служебной деятельности.

Кроме того, для кандидатов на должности в органах и службах будут установлены обязательные критерии добропорядочности.

В целом законопроект направлен на развитие профессиональной государственной службы, совершенствование конкурсной процедуры занятия должностей государственной службы, процедур продвижения по службе и увольнения, а также их согласование с принципами государственного управления ОЭСР (SIGMA), а также на возобновление конкурсов в соответствии с Планом Украины,

– пишут авторы в пояснительной записке.

После пересмотра из законопроекта исключили положения о кандидатском и кадровом резервах. Также инициаторы решили не проводить перезагрузку и деполитизацию кадрового состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Напомним, в 2025 году существовал еще один законопроект, согласно которому предлагалось назначать на государственные должности только мужчин, которые прошли обязательную военную службу.

Авторы предлагали в целом вернуть срочную службу. Изменения вызвали дискуссии среди депутатов.