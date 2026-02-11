Недвижимость под риском: кому из собственников жилья вносить данные в ГРВП

Украинцам, чье жилье было построено и оформлено до 2013 года, советуют проверить наличие данных в Государственном реестре прав. Отсутствие регистрации может сделать невозможным сделки с имуществом и создать юридические риски.

Почему обязательно надо делать государственную регистрацию жилья?

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество остается обязательным условием полноценного владения жильем в Украине, сообщает Министерство юстиции Украины. Если объект построен или оформлен до 01 января 2013 года, информацию о нем необходимо внести в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Официальная регистрация подтверждает право собственности и защищает его от возможных обжалований. Она обеспечивает правовую определенность при купле-продаже, дарении или наследовании, а также позволяет законно сдавать имущество в аренду. Кроме того, зарегистрированная недвижимость может быть использована в качестве залога для получения кредита и является обязательным условием участия в государственных программах, в частности по компенсации за разрушенное жилье.

Подать документы для регистрации права собственности можно несколькими способами: через государственного регистратора органа местного самоуправления или государственной администрации, в Центре предоставления административных услуг, у государственного или частного нотариуса. Также доступна онлайн-регистрация через Портал Дія – для объектов недвижимости, не связанных с земельными участками, права на которые возникли до 2013 года. Услуга работает в 21 области и требует наличия квалифицированной электронной подписи.

Для регистрации необходимо подать заявление установленного образца, документ, подтверждающий право собственности, технический паспорт, паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и квитанцию об уплате административного сбора. Если имущество было оформлено до 01 января 2013 года, процедура является бесплатной. В случае совместной собственности могут понадобиться дополнительные документы и согласия совладельцев.

Что еще стоит знать при регистрации?

Специалисты предостерегают: ошибки или неполный пакет документов могут стать основанием для отказа в государственной регистрации, повлечь судебные споры и финансовые расходы, а также усложнить дальнейшие операции с недвижимостью.

Общий срок проведения регистрации не превышает пяти рабочих дней с момента подачи заявления. По желанию заявителя процедуру можно ускорить – за дополнительную плату от одного до пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, в зависимости от сроков. Информация из Государственного реестра прав в электронном формате предоставляется в режиме реального времени.

От уплаты административного сбора освобождаются, в частности, владельцы имущества, оформленного до 2013 года, лица с инвалидностью, участники боевых действий, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также граждане, чье жилье было уничтожено из-за боевых действий или террористических актов.

