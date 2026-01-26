Не все могут получить наследство: кто не имеет на это права

Не каждый родственник имеет гарантированное право на наследство, даже если наследование происходит по закону. Гражданское законодательство предусматривает ряд случаев, при которых лицо может быть отстранено от наследования независимо от степени родства.

Кто не сможет получить наследство?

Черкасский апелляционный суд напомнил, что даже при наличии родственных связей, брака с наследодателем или упоминания в завещании лицо может быть лишено права на наследование.

Интересно Наследство после гибели военнослужащего: кто имеет право и как его оформить

Такие ограничения прямо предусмотрены законом и применяются в случаях недобросовестного или противоправного поведения наследников. В частности, в соответствии со статьей 1224 Гражданского кодекса Украины, не имеют права на наследство:

лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или другого возможного наследника или совершили покушение на их жизнь;

а также те, кто умышленно препятствовал составлению, изменению или отмене завещания с целью получения или увеличения наследственной доли.

Отдельно определен круг лиц, которые не наследуют по закону.

Речь идет, в частности, о родителях, лишенных родительских прав и не восстановленных в них до открытия наследства, а также о лицах, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя, если это установлено судом.

Обратите внимание! Кроме того, наследственных прав не имеют лица, брак между которыми был признан недействительным.

К тому же, по решению суда наследник также может быть отстранен от наследования, если будет доказано, что он не оказывал помощи наследодателю, который из-за возраста, тяжелой болезни или инвалидности находился в беспомощном состоянии.

Кто может получить наследство в Украине?

Наследственные правоотношения в Украине регулируются Гражданским кодексом Украины. Общее правило предусматривает, что наследство переходит к лицам, определенных в завещании.

Справочно: Даже при наличии завещания отдельные лица имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от воли наследодателя (статья 1241 ГКУ). Речь идет о нетрудоспособных детях, мужа или жену, родителей и других совершеннолетних нетрудоспособных родственников, которые находились на иждивении.

Если завещание отсутствует, признано недействительным или не охватывает всего имущества – то право на наследование по закону имеют наследники соответствующих очередей, определенных статьями 1261 – 1265 Кодекса.

Что еще следует знать о наследстве в Украине?