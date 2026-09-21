Проверка может уберечь от мошенничества: как не купить авто с поддельными документами

Проверка документов, сопоставление сведений в свидетельстве о регистрации транспортного средства с фактическими данными автомобиля и сверка свидетельства о регистрации через официальный онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД – это рекомендуемые шаги при покупке автомобиля. Таким образом новый владелец защищает себя от мошенников.

Минимизация рисков при покупке автомобиля с поддельными документами

Первичная проверка и экспертиза транспортного средства могут помочь выявить недобросовестного продавца. Также стоит обратить внимание на то, кто именно передает ключи и какими полномочиями обладает этот человек, ведь на встречу с покупателем может приходить не только владелец. Об всех этих нюансах в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат и управляющий партнер Адвокатского объединения "Компетенс" Марина Суткович.

По словам эксперта, перед заключением сделки по покупке автомобиля покупателю лучше сразу проверить документы, сопоставить сведения в свидетельстве о регистрации транспортного средства с фактическими данными автомобиля:

маркой;

моделью;

номерным знаком;

VIN-кодом.

А на официальном онлайн-сервисе Главного сервисного центра МВД можно проверить свидетельство о регистрации по его серии и номеру. К сожалению, это не удастся сделать, если документы выданы до 2013 года, так как данные могут не отображаться в электронной базе.

Кроме того, по словам Марины, стоит сравнить доступный для осмотра VIN-код с кодом, указанным в регистрационных документах. Для более детальной проверки можно провести экспертизу транспортного средства.

Марина Суткович Адвокат и управляющий партнер АО "Компетенс" В соответствии с пунктом 15 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1388, экспертиза автомобиля, который уже зарегистрирован в Украине, в настоящее время не является обязательной и проводится по желанию владельца. При этом при первой государственной регистрации транспортного средства, которое находилось в эксплуатации за рубежом, такая экспертиза является обязательной.

Эксперты могут установить подлинность идентификационных номеров транспортного средства. Также тщательно проверяется, не было ли уничтожения, подделки или изменения номеров узлов и агрегатов транспортного средства. В ходе проверки устанавливается подлинность регистрационных документов и проверяется соответствие внесенной в них информации транспортному средству.

Самостоятельно покупатель не сможет достоверно установить, не изменялись ли или не подделывались ли идентификационные номера автомобиля. Например, после угона автомобиля VIN или другие идентификационные номера могут изменить или подделать, чтобы скрыть факт угона и затруднить идентификацию автомобиля как находящегося в розыске,

– уточнила адвокат.

Эксперт советует при покупке подержанного автомобиля все же не отказываться от экспертизы только из-за этого. А вот если от проверки отказывается продавец или пытается убедить вас, что в этом нет необходимости, то стоит задуматься, почему именно он так говорит.

Что касается проверки полномочий продавца, Марина Суткович также внесла важное уточнение. По ее словам, автомобиль может продавать не только владелец, но и его представитель или комиссионер.

Стоит выяснить, имеет ли представитель право отчуждать именно этот автомобиль и по какой цене. А если продажей занимается комиссионер, то покупателю необходимо проверить договор комиссии, его дату, стороны, предмет и полномочия комиссионера. Сам комиссионер должен состоять на учете в Главном сервисном центре МВД как субъект хозяйствования, осуществляющий торговлю транспортными средствами.

Дополнительно можно попробовать связаться с владельцем, чтобы убедиться в его намерении продать автомобиль.

В нашей практике был случай, когда при сопровождении сделки по покупке автомобиля нам долгое время отказывались предъявить договор комиссии. Когда его все-таки предоставили, он был датирован текущим днем, хотя владелец автомобиля уже около полугода находился за пределами Украины. Когда эти факты вскрылись, владелец и комиссионер перестали выходить на связь,

– рассказала адвокат.

Марина Суткович подчеркивает, что перечисленные шаги необходимо осуществлять до передачи средств. Если продавец скрывает документы или отказывается от проверки автомобиля – от такой сделки лучше отказаться сразу.

Напомним, в приложении "Дия" в течение определенного времени хранится договор купли-продажи автомобиля, если он был оформлен через портал. Однако он доступен для просмотра и скачивания только в течение месяца с момента заключения.

После оформления сделки документ автоматически формируется в электронном виде. Его можно найти в сервисе перерегистрации автомобилей в "Дии". Чтобы не потерять документ, рекомендуется сразу скачать его в формате PDF и сохранить на телефоне, компьютере или в облачном хранилище.