Как получить договор купли-продажи авто при оформлении авто через Дию?
Онлайн-услуги становятся популярными и среди владельцев авто. В приложении Дия появилось много сервисов для водителей, в том числе и возможность оформления договоров купли-продажи транспортных средств. Однако не все знают, как получить документ, который создавался онлайн. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Сейчас в Украине продолжается кампания по декларированию, охватывающая период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Задекларировать нужно и транспортные средства, которые были приобретены за прошлый год. На фоне этого в Сервисные центры и полиции граждане начали обращаться с вопросами, где можно получить копию договора купли-продажи, заключенного через Дию.
Специалисты объясняют, что при оформлении авто в приложении, документ о купле-продаже генерируется автоматически. Увидеть его можно в приложении, где расположена услуга по перерегистрации авто.
Однако очень важно, что документ имеет срок годности. Договор купли-продажи сохраняется в Дии только месяц со дня заключения.
Поэтому гражданам, которые переоформляют авто через Дию, советуют сразу выгружать договор с портала в формате PDF. Хранить его можно на компьютере, облачном хранилище, или при необходимости распечатать. Таким образом важный документ всегда будет "под рукой".
Договор купли-продажи сохраняется в сервисе для водителей в Дии / Скриншот
Заметим! Договор купли-продажи может понадобиться при заполнении декларации или для других юридических нужд.
Кроме того, люди могут обратиться оффлайн в территориальный сервисный центр МВД, в котором регистрировалось авто после покупки. С собой обязательно необходимо взять паспорт. Однако и здесь есть срок - получение копии договора возможно только в течение трех лет со дня его подачи.
К слову, как сообщили в Дии, процесс переоформления транспортного средства онлайн для многих пользователей является более удобным. Таким образом на нового владельца оформляются легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Система проверяет транспортное средство и документы участников сделки. В дальнейшем документы и номерные знаки отправляются Укрпочтой.
Какие еще услуги в Дии доступны для водителей?
Продать или переоформить авто можно через приложение Дия без посещения сервисного центра МВД или ЦПАУ. Для этого продавец создает проект договора в приложении, делится им с покупателем через QR-код или ссылки, после чего стороны согласовывают условия, подписывают документы Дия.Подписью. Сама услуга платная, а дополнительно можно оплатить пластиковый техпаспорт и выбор номерного знака.
Заказать новое или обменять водительское удостоверение можно онлайн через Дию или Электронный кабинет водителя. Для этого нужно выбрать причину обращения (например, окончание срока действия, потеря или повреждение документа), выбрать тип удостоверения, подписать заявление и оплатить услугу. Готовый документ можно получить в сервисном центре или заказать доставку по почте.