Действительно ли теперь автоматически будут штрафовать за отсутствие страховки?

О новой инициативе правительства и Министерства внутренних дел писали в телеграмм-канале УкрАвтопром. Мол, автоматические системы фиксации уже с марта будут сверять номера авто и наличие в них полиса (страховки).

Речь шла о том, что система будет работать пока в тестовом режиме и будут пытаться улучшить безопасность на дорогах. Работать она должна была так – если в базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины нет данных об оформлении автогражданки по этим номерам, то это уже будет считаться отсутствием страховки независимо от того, имеет ли водитель бумажный документ о страховании.

Такая информация уже распространялась в 2025 году, когда также шла речь о введении таких штрафов. Однако тогда это "нововведение" опровергли. Сейчас Министерство внутренних дел тоже заявило о распространенном в сети фейке.

Как пояснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в Украине нет законодательных оснований, чтобы заработала такая системы автофиксации относительно правонарушения – отсутствия страхования. То есть отсутствуют необходимые статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и другие документы.

Кроме того, система автофиксации в Украине еще даже технически не адаптирована, чтобы фиксировать такое нарушение.

Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше,

– написал Билошицкий.

Однако во время остановки транспортного средства полицейские могут спрашивать страховку и выписывать штраф, как это и было раньше. Поэтому оформление полиса требуется по правилам и нужно в первую очередь для безопасности водителей.

