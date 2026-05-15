Что изменило правительство в правилах регистрации места жительства ребенка?

Кабмин обновил правила регистрации и снятия с места жительства детей для семей военнопленных и пропавших без вести, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Теперь в таких случаях не нужно получать согласие второго родителя для оформления документов. Новые правила касаются ситуаций, когда один из родителей:

имеет официальный статус без вести пропавшего;

находится в плену.

Ранее именно отсутствие письменного согласия второго родителя часто блокировала смену места жительства ребенка. Поэтому семьи тратили время на дополнительные процедуры, а иногда были вынуждены обращаться в суд.

Продолжаем адаптировать государственные сервисы к жизненным реалиям. Правительство обновило правила регистрации и снятия с места жительства, чтобы поддержать семьи защитников, убрать лишнюю бюрократию и отменить сбор ненужных справок,

– отметили в Министерстве внутренних дел.

Как теперь будет проходить регистрация места жительства ребенка?

По новым правилам ребенка будут регистрировать по адресу того из родителей, который подает заявление. Дополнительное подтверждение или личное присутствие второго родителя в случаях плена или исчезновения без вести больше не нужны.

Подать заявление можно через ЦНАП, орган местного самоуправления или онлайн через приложение "Дія". Для регистрации места жительства ребенка родителям обычно дают три месяца со дня рождения.

Общие правила регистрации детей при этом остаются в силе. До 14 лет ребенка регистрируют по адресу одного из родителей или законных представителей.

Новые правила должны уменьшить количество случаев, когда семьям приходится решать вопрос несколько месяцев только из-за отсутствия подписи второго родителя. Именно такие ситуации часто затягивали оформление документов для семей военных.

Можно ли выписать ребенка из жилья без согласия второго родителя?

Автоматически снять ребенка с места жительства без участия родителей нельзя. До совершеннолетия решение о регистрации места жительства ребенка принимают родители или законные представители.

В то же время владелец жилья может подать заявление о снятии с зарегистрированного места жительства родителей или законных представителей ребенка. В таком случае ребенка также могут выписать вместе с ними.

Но закон запрещает оставлять ребенка без регистрации. Снятие с регистрации несовершеннолетнего возможно только при условии его одновременной регистрации по новому месту жительства.

Адвокат Татьяна Даниленко объяснила, что процедура зависит от возраста ребенка, статуса жилья и наличия спора между родителями. Если стороны не могут прийти к согласию, вопрос часто решают в суде.