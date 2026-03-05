Что известно о суде из-за номерных знаков авто в Одесской области?

В Белгороде-Днестровском водитель авто оспаривал штраф в размере 1 тысяча 190 гривен. Представители Нацполиции выписали ему протокол за то, что он управлял транспортным средством, на котором якобы не возможно считать цифры с расстояния 20 метров. Полицейские утверждали, что водитель нарушил пункт 2.9 Правил дорожного движения. О сути дела пишет юридический ресурс "Протокол".

Истец отметил, что в законодательстве нет нормы о том, что разрешается выписывать штраф за номерной знак, который невозможно считать с расстояния 20 метров. Ответственность по статье 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях назначается, когда номер неосвещенный или загрязнённый и поэтому невозможно четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию с расстояния 20 метров.

Водитель на месте остановки ответил на требование полицейского, который отметил, что в авто не светит одна из двух ламп освещения номерных знаков. Мужчина отметил, что перед выездом он проверил все освещение и оно было исправным. Однако инспектор продолжал стоять на своем и постановил, что одной лампы недостаточно, чтобы рассмотреть номерной знак.

На суде мужчина рассказал, что предусмотреть неисправность он не мог, так же как и обнаружить ее во время движения. Эта проблема не нанесла последствий, а в авто зато работала должным образом одна из двух ламп освещения номерных знаков, что позволяло их прочитать.

Учитывая все, суд поддержал сторону оштрафованного водителя. Он объяснил, что хотя действующее законодательство четко и однозначно запрещает эксплуатацию транспортных средств с проблемами, мешающих считать номер, однако штраф все равно незаконный. Полиция не предоставила никаких доказательств, что знак действительно не освещался, или его нельзя было разглядеть с 20 метров.

Наличие умысла в совершении административного правонарушения водителем также не удалось подтвердить.

Поэтому у судьи были все основания, чтобы признать противоправным и отменить постановление, которым водителя пытались оштрафовать.

Что стоит знать о штрафах для водителей в Украине?