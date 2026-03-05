Що відомо про суд через номерні знаки авто в Одеській області?

У Білгороді-Дністровському водій авто оскаржував штраф в розмірі 1 тисяча 190 гривень. Представники Нацполіції виписали йому протокол за те, що він керував транспортним засобом, на якому нібито не можливо зчитати цифри з відстані 20 метрів. Поліціянти стверджували, що водій порушив пункт 2.9 Правил дорожнього руху. Про суть справи пише юридичний ресурс "Протокол".

Позивач зауважив, що в законодавстві немає норми про те, що дозволяється виписувати штраф за номерний знак, який неможливо зчитати з відстані 20 метрів. Відповідальність за статтею 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення призначається, коли номер неосвітлений чи забруднений і через це неможливо чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію з відстані 20 метрів.

Водій на місці зупинки відповів на вимогу поліцейського, який зазначив, що в авто не світить одна з двох ламп освітлення номерних знаків. Чоловік зазначив, що перед виїздом він перевірив усе освітлення й воно було справним. Проте інспектор продовжував стояти на своєму й постановив, що однієї лампи недостатньо, щоб роздивитися номерний знак.

На суді чоловік розповів, що передбачити несправність він не міг, так само як і виявити її під час руху. Ця проблема не завдала наслідків, а в авто натомість працювала належним чином одна з двох ламп освітлення номерних знаків, що дозволяло їх прочитати.

Враховуючи все, суд підтримав сторону оштрафованого водія. Він пояснив, що хоча чинне законодавство чітко та однозначно забороняє експлуатацію транспортних засобів з проблемами, що заважають зчитати номер, проте штраф все одно незаконний. Поліція не надала жодних доказів, що знак дійсно не освітлювався, або його не можна було розгледіти з 20 метрів.

Наявність умислу у вчиненні адміністративного правопорушення водієм також не вдалося підтвердити.

Відтак в судді були всі підстави, щоб визнати протиправною та скасувати постанову, якою водія намагалися оштрафувати.

