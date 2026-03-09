Как можно обменять водительское удостоверение?

Для того чтобы получить новое водительское удостоверение, если у старого закончился срок или оно было потеряно, нужно зайти в Дию или Электронный кабинет водителя. Также можно прийти и заказать услугу в Сервисных центрах, однако первый вариант – значительно быстрее. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Для тех, кто не хочет стоять в очереди, чтобы получить новое водительское удостоверение есть простой путь – заказ в несколько кликов. Если у водителя закончился срок действия удостоверения, изменились персональные данные, удостоверение было потеряно, повреждено или похищено, то стоит сделать заказ онлайн. Для этого следует:

открыть Кабинет водителя или приложение Дия;

выбрать услугу;

нажать на одну из предложенных причин обращения;

выбрать тип документа (пластиковый, электронный или оба);

указать сервисный центр МВД, где хотите получить физический бланк.

Последним шагом является подписание заявления и оплата услуги. Такой же путь надо пройти, если вы раньше имели водительское удостоверение, выданное после 2013 года только в пластиковом формате, но теперь хотите иметь и цифровой документ.

Важно! При заказе нового водительского удостоверения через Дию система подтягивает фото из паспорта гражданина Украины. А если заказать документ в Электронном кабинете водителя, то на новых правах будет фото, которое было в реестрах МВД, то есть то, что и было раньше.

Удостоверение также можно заказать с доставкой в почтовое отделение. Ранее документы направлялись только Укрпочтой. К слову, именно владелец должен забирать свое удостоверение на почте, перепоручить получение документа нельзя.

Как сообщает Главный Сервисный центр МВД, с марта стала доступна доставка и Новой Почтой. Службой можно доставить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства. Для этого стоит заказать услугу именно в Электронном кабинете водителя. Там выберите доставку по почте, укажите номер и адрес удобного для вас отделения. Только документ будет изготовлен и передан логистическому партнеру, пользователю поступит уведомление.

Цифровизация водительских удостоверений в Украине