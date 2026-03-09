Как можно обменять водительское удостоверение?
Для того чтобы получить новое водительское удостоверение, если у старого закончился срок или оно было потеряно, нужно зайти в Дию или Электронный кабинет водителя. Также можно прийти и заказать услугу в Сервисных центрах, однако первый вариант – значительно быстрее. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Для тех, кто не хочет стоять в очереди, чтобы получить новое водительское удостоверение есть простой путь – заказ в несколько кликов. Если у водителя закончился срок действия удостоверения, изменились персональные данные, удостоверение было потеряно, повреждено или похищено, то стоит сделать заказ онлайн. Для этого следует:
- открыть Кабинет водителя или приложение Дия;
- выбрать услугу;
- нажать на одну из предложенных причин обращения;
- выбрать тип документа (пластиковый, электронный или оба);
- указать сервисный центр МВД, где хотите получить физический бланк.
Последним шагом является подписание заявления и оплата услуги. Такой же путь надо пройти, если вы раньше имели водительское удостоверение, выданное после 2013 года только в пластиковом формате, но теперь хотите иметь и цифровой документ.
Важно! При заказе нового водительского удостоверения через Дию система подтягивает фото из паспорта гражданина Украины. А если заказать документ в Электронном кабинете водителя, то на новых правах будет фото, которое было в реестрах МВД, то есть то, что и было раньше.
Удостоверение также можно заказать с доставкой в почтовое отделение. Ранее документы направлялись только Укрпочтой. К слову, именно владелец должен забирать свое удостоверение на почте, перепоручить получение документа нельзя.
Как сообщает Главный Сервисный центр МВД, с марта стала доступна доставка и Новой Почтой. Службой можно доставить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства. Для этого стоит заказать услугу именно в Электронном кабинете водителя. Там выберите доставку по почте, укажите номер и адрес удобного для вас отделения. Только документ будет изготовлен и передан логистическому партнеру, пользователю поступит уведомление.
Цифровизация водительских удостоверений в Украине
В Украине водители могут обменять первое водительское удостоверение онлайн через электронные сервисы. После обмена новый документ выдается на 30 лет.
Также в Украине появилась возможность оформить полностью цифровое водительское удостоверение, которое существует только в электронном виде без пластиковой карты.
Стоимость цифрового варианта значительно ниже, ведь дополнительно при оформлении пластикового удостоверения человек платит за бланк. Цена за оба варианта удостоверения – 629 гривен.