Як можна обміняти посвідчення водія?

Для того, щоб отримати нове посвідчення водія, якщо в старого закінчився термін чи його було втрачено, потрібно зайти в Дію або Електронний кабінет водія. Також можна прийти й замовити послугу в Сервісних центрах, проте перший варіант – значно швидший. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Для тих, хто не хоче стояти в черзі, щоб отримати нове посвідчення водія є простий шлях – замовлення в кілька кліків. Якщо в керманича закінчився строк дії посвідчення, змінилися персональні дані, посвідчення було втрачене, пошкоджене або викрадене, то варто зробити замовлення онлайн. Для цього варто:

відкрити Кабінет водія або застосунок Дія;

обрати послугу;

натиснути на одну з запропонованих причин звернення;

обрати тип документа (пластиковий, електронний чи обидва);

вказати сервісний центр МВС, де хочете отримати фізичний бланк.

Останнім кроком є підписання заяви та сплата послуги. Такий же шлях треба пройти, якщо ви раніше мали посвідчення водія, видане після 2013 року лише в пластиковому форматі, але тепер хочете мати й цифровий документ.

Важливо! При замовленні нового посвідчення водія через Дію система підтягує фото з паспорта громадянина України. А якщо замовити документ в Електронному кабінеті водія, то на нових правах буде фото, яке було наявне в реєстрах МВС, тобто те, яке й було раніше.

Посвідчення також можна замовити з доставкою в поштове відділення. Раніше документи надсилалися лише Укрпоштою. До слова, саме власник має забирати своє посвідчення на пошті, передоручити отримання документа не можна.

Як повідомляє Головний Сервісний центр МВС, із березня стала доступна досткавка й Новою Поштою. Службою можна доставити посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Для цього варто замовити послугу саме в Електронному кабінеті водія. Там оберіть доставку поштою, вкажіть номер та адресу зручного для вас відділення. Щойно документ буде виготовлений та переданий логістичному партнеру, користувачу надійде сповіщення.

Цифровізація водійських посвідчень в Україні