Як отримати договір купівлі-продажу авто при оформленні авто через Дію?

Онлайн-послуги стають популярними й серед власників авто. В застосунку Дія з'явилося багато сервісів для водіїв, зокрема й можливість оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів. Однак не всі знають, як отримати документ, який створювався онлайн. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Дивіться також Штраф без інспектора: у МВС розповіли, чи будуть камери фіксувати відсутність автоцивілки

Нині в Україні триває кампанія з декларування, що охоплює період від 1 січня до 31 грудня 2025 року. Задекларувати потрібно й транспортні засоби, які були придбані за минулий рік. На тлі цього до Сервісних центрів та поліції громадяни почали звертатися з питаннями, де можна отримати копію договору купівлі-продажу, укладеного через Дію.

Фахівці пояснюють, що під час оформлення авто в застосунку, документ про купівлю-продаж генерується автоматично. Побачити його можна в додатку, де розташована послуга з перереєстрації авто.

Проте дуже важливо, що документ має термін придатності. Договір купівлі-продажу зберігається в Дії лише місяць із дня укладання.

Відтак громадянам, які переоформлюють авто через Дію, радять одразу вивантажувати договір з порталу у форматі PDF. Зберігати його можна на комп'ютері, хмарному сховищі, або ж за потреби видрукувати. Таким чином важливий документ завжди буде "під рукою".



Договір купівлі-продажу зберігається в сервісі для водіїв у Дії / Скриншот

Зауважимо! Договір купівлі-продажу може знадобитися під час заповнення декларації чи для інших юридичних потреб.

Крім того, люди можуть звернутися офлайн до територіального сервісного центру МВС, в якому реєструвалося авто після купівлі. З собою обов’язково необхідно взяти паспорт. Проте і тут є термін - отримання копії договору можливо лише впродовж трьох років із дня його подачі.

До слова, як повідомили в Дії, процес переоформлення транспортного засобу онлайн для багатьох користувачів є зручнішим. Таким чином на нового власника оформлюються легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Система перевіряє транспортний засіб та документи учасників угоди. Надалі документи та номерні знаки відправляються Укрпоштою.

Які ще послуги в Дії доступні для водіїв?