Какую схему разоблачили в Польше?

Сумма штрафа достигла 20 миллионов злотых, что составляет примерно 5,5 миллиона долларов, пишет Bloomberg.

В налоговой сообщили, что компанию обвиняют в умышленном нарушении санкций Европейского Союза путем продажи элитных автомобилей в Россию.

По данным службы, фирма расположена на юго-востоке Польши. Ею руководили граждане Беларуси.

Они придумали схему, по которой в течение 2022 – 2023 годов покупали дорогие автомобили в Западной Европе, а затем экспортировали их в Россию. Поставка происходила через три страны:

Польшу;

Литву;

и Беларусь.

Всего в незаконной схеме в обход санкций фигурировали 100 автомобилей общей стоимостью более 49 миллионов злотых.

В Россию везли элитные машины таких известных производителей:

Mercedes-Benz;

BMW;

Lamborghini;

Audi;

Porsche;

и Bentley.

Это один из крупнейших случаев такого рода в Польше,

– рассказали в налоговой службе.

Важно! В последнее время Варшава усилила борьбу с компаниями, которые продолжают торговать с Москвой в обход санкций ЕС. Речь идет не только об автомобилях, но и о продаже удобрений, древесины, предметов роскоши и тракторов.

Почему экспорт автомобилей в Россию запрещен?

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз ввел пакет санкций против России. В нем запретили продажу в страну-агрессора предметов роскоши и дорогих автомобилей.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу в марте 2022 года.

Резидентам стран ЕС запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, определенный перечень предметов роскоши стоимостью более 300 евро любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России,

– говорилось в решении.

В частности, запрет касался экспорта автомобилей дороже 50 тысяч евро.

Заметьте! Также санкции ввели на поставки в Россию яхт и самолетов стоимостью более 50 тысяч евро, и мотоциклов более 5 тысяч евро.

