Мінімізація ризиків придбання автомобіля з підробленими документами

Першочергова перевірка й експертне дослідження транспортного засобу може допомогти виявити недобросовісного продавця. Також варто розрізняти, хто саме передає ключі та які повноваження має ця людина, адже на зустріч з покупцем може приходити не тільки власник. Про всі ці нюанси в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат і керівний партнер Адвокатського об'єднання "Компетенс" Марина Суткович.

За словами експертки, перед укладанням угоди щодо придбання авто покупцю краще одразу перевірити документи, зіставити відомості у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу з фактичними даними автомобіля:

маркою;

моделлю;

номерним знаком;

VIN-кодом.

А на офіційному онлайн-сервісі Головного сервісного центру МВС можна перевірити свідоцтво про реєстрацію за його серією та номером. На жаль, це не вдасться зробити, якщо документи видані до 2013 року, бо дані можуть не відображатися в електронній базі.

Крім того, за словами пані Марини, варто порівняти доступний для огляду VIN з кодом, зазначеним у реєстраційних документах. Для детальнішої перевірки можна провести експертне дослідження транспортного засобу.

Марина Суткович Адвокат і керівний партнер АО "Компетенс" Відповідно до пункту 15 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1388, експертне дослідження автомобіля, який уже зареєстрований в Україні, наразі не є обов'язковим і проводиться за бажанням власника. Водночас при першій державній реєстрації транспортного засобу, що був в експлуатації за кордоном, таке дослідження є обов'язковим.

Експерти можуть встановити справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу. Також детально перевіряється, чи не було знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Під час перевірки встановлюється справжність реєстраційних документів та перевіряється відповідність внесеної до них інформації транспортному засобу.

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Самостійно покупець не зможе достовірно встановити, чи не змінювалися або не підроблялися ідентифікаційні номери автомобіля. Наприклад, після викрадення автомобіля VIN або інші ідентифікаційні номери можуть змінити чи підробити, щоб приховати факт викрадення та ускладнити ідентифікацію автомобіля як того, що перебуває в розшуку,

– уточнила адвокат.

Експертка радить при купівлі вживаного автомобіля все ж не відмовлятися від експертного дослідження лише тому. А от якщо від перевірки відмовляється продавець, або ж намагається переконати вас, що це не потрібно, то варто задуматися, чому саме він так говорить.

Щодо перевірки повноважень продавця Марина Суткович теж зробила важливе уточнення. За її словами, авто може продавати не тільки власник, але і його представник або комісіонер.

Варто дізнатися, чи має представник право відчужувати саме цей автомобіль та за якою ціною. А якщо продажем займається комісіонер, то покупцеві треба перевірити договір комісії, його дату, сторони, предмет та повноваження комісіонера. Сам комісіонер має перебувати на обліку в Головному сервісному центрі МВС, як суб'єкт господарювання, який здійснює торгівлю транспортними засобами.

Додатково можна спробувати зв'язатися з власником, щоб упевнитися в його намірі продати автомобіль.

У нашій практиці був випадок, коли під час супроводу придбання автомобіля нам тривалий час відмовлялися показувати договір комісії. Коли його все-таки надали, він був датований поточним днем, хоча власник автомобіля вже близько пів року перебував за межами України. Коли ці факти розкрились власник та комісіонер перестали виходити на зв’язок,

– розповіла адвокат.

Марина Суткович наголошує, що наведені кроки потрібно здійснювати до передачі коштів. Якщо продавець приховує документи або відмовляється від перевірки авто – від такої угоди краще відмовитися одразу.

Нагадаємо, в Дії певний час зберігається договір купівлі-продажу авто, якщо його оформили через портал. Проте він доступний для перегляду й викачування лише протягом місяця від моменту укладення.

Після оформлення угоди документ автоматично формується в електронному вигляді. Його можна знайти в сервісі перереєстрації авто в Дії. Щоб не втратити документ, його радять одразу завантажити у форматі PDF і зберегти на телефоні, комп’ютері чи в хмарі.