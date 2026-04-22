Самозащита ветеранов: Кабмину предлагают разрешить короткоствол уволенным военным

Украинцы зарегистрировали петицию, согласно которой Кабинет министров просят разрешить владение оружием для ветеранов. Речь идет о запрещенном ныне для всех граждан короткоствольном оружии.

Почему просят разрешить ветеранам владеть пистолетами?

Такая потребность якобы нужна для защиты ветеранов, которые вернулись к гражданской жизни. Отмечается, что те, кто прошел войну, имеют опыт обращения с оружием. А сейчас эти навыки могут понадобиться, чтобы была возможность защитить себя. Об этом пишет автор петиции.

В частности предлагается, чтобы разрешение на владение, хранение и ношение оружия имели военные всех подразделений и формирований, которых уволили в запас или уволены по состоянию здоровья.

Конечно, что такие лица перед получением разрешения должны пройти общую проверку, как все, кто имеет оружие, или дополнительные специальные проверки.

Автор отмечает, что люди, которые отдали свое здоровье за защиту Украины, теперь физически не смогут защитить себя или успеть спрятаться, как к ним идет нападающий. А потому самозащита и гарантия личной безопасности становится для них важным вопросом.

В чем проблема свободного владения оружием?

В этом контексте важно понимать норму границ допустимой самообороны. Законодательство различает пределы необходимой и мнимой защиты. Если реальной опасности не было, а человек применил против кого-то оружие, то статьи 124 и 118 Уголовного кодекса определяют ответственность за такие действия.

Как отмечают специалисты юридической фирмы "Цитадель", такие случаи квалифицируются как превышение допустимой неприкосновенности и нанесение человеку умышленного вреда. Если потерпевший защищается, но не смог объективно оценить степень опасности, то нанесение ощутимого вреда нападающему будет превышением пределов.

Но если вред причиняется вооруженным лицом или группой, то для защиты человек может использовать любые средства.

Что известно о планах легализовать оружие?