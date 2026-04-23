Почему легализация оружия не означает защиту на улице: объяснение правил и ограничений

Наличие у украинцев оружия – это не идеальное средство самозащиты. В условиях, когда человеку угрожает опасность, то возникает много нюансов, из-за которых человек не может применить даже легальное собственное оружие.

Могут ли в Украине легализовать оружие для самозащиты?

На практике все работает так, что даже если человек имеет разрешение на оружие, он не может постоянно носить его на улице. Существуют четкие правила, как получить разрешение на оружие его хранения и применения. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Максим Крапивка.

Вопрос легализации оружия в Украине довольно дискуссионный и трудный. Кто-то считает, что если бы украинцы свободно владели бы оружием, то они бы могли защищаться от нападающих в различных ситуациях. Но в ближайшее время, вероятно, такой закон не примут.

Каким оружием сейчас легально могут владеть украинцы?

Владение, хранение и использование оружия ограничено Приказом МВД №622. А разрешения на короткоствольное огнестрельное оружие и общего закона о легализации до сих пор нет.

По словам эксперта, есть два типа оружия, которым легально могут владеть гражданские. Часть граждан может получить специальное разрешение на охотничье гладкоствольное оружие.

Максим Крапивка Адвокат, владелец оружия Оно должно дома храниться в сейфе. Перевозить или переносить можно в специальном чехле или кейсе в разряженном виде. Это делает невозможным оборону на улице, как для ситуации, которая у нас была в Киеве недавно.

Также, по словам эксперта, в Украине разрешено спортивное оружие, но не для всех. Для того, чтобы человек мог его купить, он должен быть мастером спорта – нужно ездить на соревнования по стрельбе и занимать призовые места.

Однако такое оружие не подходит для самообороны, потому что для пользования есть правила. Дома или на улице им пользоваться запрещено. Хранится оружие в тире или спортивном клубе.

Стоит отметить! Журналисты, судьи или правоохранители могут иметь разрешение на травматическое оружие.

Когда мы говорим о легализации, то речь идет о законном разрешении на владение пистолетами.

Разрешено ли применение для самообороны?

Правила говорят, что человек имеет право применить оружие против нападающего в собственном доме. Но и здесь есть проблема: если владелец застрелит преступника, то вероятно, что он сам окажется на скамье подсудимых. Важным в этом вопросе является определение границ жилья.

У нас сегодня позиция примерно такая, что есть право защищать свою жизнь, здоровье и имущество. Мы имеем такой термин "необходимая оборона" и незаконное проникновение в жилье является одним из оснований, которые делают эту оборону необходимой. Практически там возникает много интересных моментов. Например, если вы живете в доме и к вам кто-то лезет в окно, и вы его застрелите, то фактически в жилье никто не зашел, то это будет превышение пределов необходимой обороны,

– говорит адвокат.

Отметим! Статья 36 Уголовного кодекса за такие действия предусматривает ответственность в виде исправительных работ или лишения свободы.

Об этом говорит и судебная практика. В подобных делах виновным нередко оставался тот гражданин, который только оборонялся от нападающего.

Уменьшит ли легализация уровень преступности?

Как рассказал Максим Крапивка, теоретически если человек будет владеть легальным оружием, то в нужный момент сможет защититься. Но он должен четко понимать, когда наступает такая необходимость. Часто этому учат на обязательных курсах перед получением разрешения на оружие.

Для того, чтобы гражданин мог применять оружие за пределами дома, на него должно происходить вооруженное нападение и нападение группой лиц. То есть человек не может просто вмешаться, если видит, что нападающий идет и стреляет по другим, но это не угрожает ему лично,

– заметил он.

Чтобы так поступить, человек должен быть уверен, что ему за такие действия ничего не будет угрожать. По мнению адвоката, разрешение на использование могло бы изменить ситуацию с преступностью, но не мгновенно.

Кроме того, наличие короткоствольного оружия могло бы быть неким сдерживающим фактором, потому что нападающий понимал, что его могут застрелить.

"С другой стороны, давайте честно, он не будет понимать, что его могут застрелить, потому что обычно нападающие об этом не думают, пока не появится некоторый процент застреленных", – уточнил Крапивка.

Эксперт добавил: при условии легализации некоторые граждане будут считать, что безопасность им будет обеспечена только самим наличием оружия, но фактически им не будут пользоваться.

Почему вопрос легализации короткоствольного оружия снова стал актуальным?