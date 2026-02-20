Право сохраняется: кому из военных предоставляется материальная помощь в 2026 году

Министерство обороны определило размер материальной помощи военнослужащим в 2026 году. В ведомстве рассказали, кто по закону имеет право на ее получение и что нужно для оформления.

На какую помощь имеют право военнослужащие?

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется военнослужащим Вооруженных Сил Украины один раз в год. Основания такой поддержки определены поручением Министра обороны от 4 января 2026 года № 38/уд.

В 2026 году размер обязательных выплат военным учитывает возможности имеющегося фонда денежного обеспечения.

Государство обеспечивает непременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее размер – это месячное денежное обеспечение военнослужащего. Сюда учитывают должностной оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Материальная помощь предоставляется по следующим основаниям:

если военный имеет инвалидность вследствие ранения во время защиты Украины (речь идет о контузии, травмы, увечья);

родственники военных получают помощь, если военнослужащий попал в плен (кроме случаев, когда военный сдался добровольно); является заложником; находится на территории нейтральных государств; пропал без вести.

Если помощь не получили в год наступления таких событий, как смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей; рождения ребенка у военнослужащего или усыновления; нарушения состояния здоровья воина, его жены (мужа), детей или родителей, что подтверждается соответствующими медицинскими документами.

Получить материальную помощь нужно написать рапорт на имя командира, указав основание для ее получения и предоставив документы. Начальник издает соответствующий приказ пределах имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете.

Стоит отметить! Военнослужащим, которые были призваны на военную службу, а до этого работали в бюджетных организациях, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов может выплачиваться при условии, что они не получали средства на предыдущем месте работы.

Какими нормами регулируется денежное обеспечение военных?

Оплата службы военных регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров Украины №704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".

Согласно документам, в 2026 году некоторые из военнослужащих, по-прежнему, имеют право на разовые и ежегодные выплаты. Это, в частности, помощь на оздоровление, подъемные выплаты при смене места службы, а также доплаты за государственные и ведомственные награды.

Размер таких выплат зависит от конкретных оснований и решений командования. Государство обещает оставить стабильное обеспечение военных. Минимальные выплаты сохранятся на гарантированном уровне. И в то же время максимальные суммы с учетом боевых и специальных надбавок могут поднимать месячную заработную плату до нескольких сотен тысяч гривен.

Какие есть льготы для военных в 2026 году?